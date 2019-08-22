Мелашка Кайдаш согласилась стать любовницей

- Интересно положительного персонажа развернуть в негатив. Посмотреть, как человек меняется. Это в жизни часто происходит, - говорит режиссер Максим Голенко, 41 год, о Мелашке из "Кайдашевой семьи" Ивана Нечуй-Левицкого. В киевском "Диком театре" поставили современную версию классики.

Пьесу "Кайдаши 2.0" написала Наталья Ворожбит. Премьера спектакля состоялась в Доме культуры села Сорокотяга Жашковского района Черкасской области. Здесь команда театра 10 дней жила и репетировала. В столице "Кайдаши 2.0" покажут 30-31 августа в театральном пространстве "Сцена 6" при Довженко-центре.

- Мелашка в "Кайдашах 2.0" не похожа на классическую, - говорит 22-летняя Анна Сердюк, исполнительница этой роли. - По Нечуй-Левицкому - это несчастная богомольная девушка, которая от ругани со свекровью и Мотрей убегает в Киев. Там живет при церкви, но возвращается. Кайдаши с нее пылинки сдувают, и образ на этом заканчивается.

С 1878-го - года написания "Кайдашевой семьи" - времена изменились. Раньше дети жили полностью по законам родителей. Взрослые сказали "делай так", и дети выполняли. А почему - непонятно. Но сейчас такой доступ к информации, что молодежь сама выбирает будущее. Видит в интернете, как живут другие, как они воспринимают мир. Мелашка понимает, что хочет большего. Из-за этого у нее конфликт с Кайдашами - мужем, семьей его брата, свекровью. Поэтому убегает и возвращается из Киева уже другая.

То есть уходит не от кого-то, а мир посмотреть?

- Толчком, безусловно, является Кайдашиха, от которой слышит: "Да толку, что послушная. Сразу же забеременела, чтобы ничего не делать". Если Мелашка получила бы от свекрови дозу любви, возможно, и не убегала бы.

Будущего мужа Лаврина встречает возле клуба. Предлагает провести пьяного домой. Говорит: "Буду представлять, что вы раненый боец, и я веду вас с поля боя". Она же еще не влюблена, ей просто жаль его?

- В ней еще жива ангельская детская суть. Мы все рождаемся такими. Мне кажется, в тот момент она еще была абсолютно чиста. Мелашка страшная идеалистка, верит, что любовь - это нечто магически прекрасное. Что первая ночь с мужчиной будет особенной. Говорит об этом Лаврину.

Чувствует, что он не похож на все ее окружение. Что в нем тоже есть эта чистота. И поэтому хочет поднять его со скамейки и провести. Мне это близко. Даже когда не просят, помогаю другим. Мне кажется, Мелашка тоже так открыта миру. Ей на тот момент еще его не закрыли. Лаврин возит сало на Майдан. Из-за этого ссорится со старшим братом Карпом, который за Януковича, смотрит канал "Россия", слушает Анатолия Шария. Как и Мелашка, Лаврин умеет сочувствовать. Это их и объединило в начале.

Почему она его разлюбила?

- Сошлись, когда Мелашке было 15 лет. В таком возрасте ты рисуешь свое будущее розовыми красками. Девушка мечтает стать певицей. Вдруг это все ломается.

В XIX веке девушки выходили замуж и в 14. Рожали, и это было нормой. Вот мне сейчас 22, и я не знаю, готова ли я стать мамой. 18-летняя Мелашка уже имеет двоих детей. Плюс ежедневно грызет свекровь, которая относится к ней, как к пустому месту. Детская психика Мелашки не выдерживает. Не о такой любви она мечтала.

Мелашка разочаровалась в идеальном Лаврине, однако не ищет новой любви. В Киеве цинично соглашается стать любовницей.

- Это такой подростковый протест. Она осталась ребенком. Пьесу писали на основе сценария сериала, который еще снимают. В фильме Мелашка едет в столицу участвовать в талант-шоу "Икс-Фактор". Ей хотелось просто получить порцию удовольствия в этой жизни, счастье.

Мужчина заваливает ее подарками. Сначала она переводит это на себя, то есть на свою готовность отдавать что-то другим, без задней мысли. Еще не понимает, что ее по сути покупают.

Имя любовнику Тигран я подобрала специально такое, чтобы оно немножко выворачивало. Показывало, что это не норма. Потому что если я звонила бы какому Василию или Петру, думалось бы, может, у нее там реально любовь. А здесь видно, что что-то не так.

У Мотри - жены старшего брата Лаврина, есть оправдательный монолог. Говорит: "Вы думаете, я злая, а я сердитая. Я просто очень люблю, чтобы по-моему было. А у меня ни детей, ни дома". Мелашку зритель может оправдать?

- О моей Мелашке немного прописано в пьесе. Я тоже из-за этого переживала. Сама уже придумала, как технически на сцене обыграть это оправдание. На первое выступление Мелашки приходит Лаврин. Заявляется и его бывшая любовница - Татьяна. Пока я пою, они ссорятся. Меня это тоже стыдит. Сорвали важное событие. Но потом Лаврин аплодирует. И, идя домой, я вырываю из цветков лепестки "а любит он меня или нет?" Прощаю его, решаю попробовать, потому что больше не с кем.

Так где оправдания Мелашке? Мне кажется, что когда она рожает в свинарнике, это и есть переломный момент. Ее хочется пожалеть и простить все последующее, что с ней происходит.

Идет счастливая, руками тянется к человеку, с которым она живет, говорит "доброе утро, мама", а ей ведро с помоями в руки. Мелашка из неблагополучной семьи, искала любви, но так и не нашла.

Если работали бы над спектаклем в Киеве, Мелашка была бы другая?

- Возможно. Когда приехали в Сорокотягу, я зашла в сельский магазин и увидела за прилавком белокурую девушку моего возраста. Знаю, что у нее уже есть ребенок. Я наблюдала за ее мимикой, движениями, как она смеется, флиртует с нашими ребятами-актерами - это так интересно.

Она скромная, притом внутри огонек очень чувствуется. Знает, что нравится, и этим пользуется. Хотя извне делает вид, будто ничего не понимает.

Если я играла бы Мелашку года три назад, то попадала бы в образ 100-процентно. Я действительно была очень на нее похожа. В Киев приехала из Чернигова. Жизнь в столице закалила. Но было так интересно вернуться именно в те ощущения наивности, легкости, в готовность даром отдавать свое время, энергию, силы другим. Когда я вышла на сцену сельского клуба, чувствовала себя действительно не Аней, а персонажем. Я так люблю эти ощущения.