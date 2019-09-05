Медведчук судится с историком

Лидер партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" 65-летний Виктор Медведчук подал в суд на историка и журналиста Вахтанга Кипиани и издательство "Виват". Они выпустили книгу "Дело Василия Стуса". Медведчук требует запретить ее распространение и опровергнуть якобы недостоверную информацию. Считает, что в произведении нарушают его честь и достоинство. Первое заседание назначено на 2 октября в Дарницком суде Киева.

В книге речь идет о жизни и смерти Василия Стуса. Собраны архивные документы из уголовного дела писателя. Также показания свидетелей, письма поэта из тюрьмы, воспоминания его родных и друзей.

"Спасибо, товарищ Медведчук. Более сотни украинцев сделали заказ книги "Дело Василия Стуса". Отправил более 50 посылок, - написал 48-летний Вахтанг Кипиани в "Фейсбуке". - Победили Сталина и Гитлера, победим и медведчуков с шуфричами. И сине-желтый флаг победы будет развеваться над Стусовым Донецком (поэт родился в 1938 году в селе Рахновка Гайсинского района Винницкой области, через два года родители переехали на Донбасс. - ГПУ)".