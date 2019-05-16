Мать раскапывает могилу, чтобы похоронить сына дома

- На войне практически все - жертвы. Это как ужасная адская засасывающая воронка, - говорит режиссер Заза Буадзе, 56 лет. Снимает военную драму "Мать апостолов".

8 мая одну из сцен снимали на территории села Нижняя Дубечня в Вышгородском районе Киевской области.

2014-й. Транспортный самолет Ан-26 отправляется в рейс на Донбасс с гуманитарным грузом. Должен через несколько часов вернуться на базу, но его поражает ракета российского истребителя. На борту начинается пожар. Командир Михаил Кулик приказывает эвакуироваться. Пятеро членов экипажа покидают борт и попадают на вражескую территорию. Кулик со штурманом остаются в самолете и отводят его от деревни Давидо-Никольское на Луганщине, по сюжету.

Главную роль играет Наталья Половинка, 53 года. Ее героиня - мать командира экипажа, этнограф Софья Павловна Кулик из Винницы. Узнает об авиакатастрофе, отправляется на Донбасс на поиски сына.

На поле лежат остатки сбитого Ан-26. Это самая масштабная декорация картины. Пиротехники следят за тем, как дымит самолет.

- Здесь снимаем сцену, в которой мать попадает на место падения самолета и находит могилу сына, которого похоронили местные, - объясняет Заза Буадзе. - Это ядро ​​фильма, драматический эпизод, к которому шла вся история. В течение действия ленты главная героиня еще надеется, что сын жив. Ближе к финалу узнает, что он все-таки умер. После многих перипетий приходит наконец туда, где все это произошло. Самолет мог упасть на село, но Михаил Кулик пожертвовал собой, чтобы этого не допустить. В этот момент Софья Павловна уже знает, что ее сын - герой.

София Кулик на протяжении своего пути становится общей матерью, почти богиней. Отсюда и название ленты - "Мать апостолов". Она впитала в себя боль всех украинцев - и своих, и так называемых врагов, которых она простила и отпустила грехи. Подходит к самолету на поле уже как сверхчеловек. Общую трагедию Украины показываем через историю одного конкретного человека.

Двигаться дальше по пути всеобщей ненависти, непрощения и нетолерантности - значит глубже погружаться в ад. Наш фильм не о том, что давайте все всем прощать - не о политике, а о людях. Не могут бесконечно носить в себе ненависть. Потому что это разрушает каждого в отдельности и весь мир.

Превратиться всем в ангелов и бесконечно любить друг друга невозможно. Готовых рецептов решения всех проблем нет. Но мы должны показать хотя бы то, что кто-то смог пропустить сквозь себя общую боль и вознестись. В определенном смысле это похоже на притчу.

София Кулик не только исследует культуру, но и поет, как и исполнительница роли Наталья Половинка. Фильм начинается с ее выступления на радио, а завершается пением на могиле. В этой сцене она не рыдает, не рвет на себе волосы, а исполняет красивую старую песню о земле, живет своей жизнью, пока люди убивают друг друга. Земля просыпается, и начинается ранняя весна.

- Главная героиня раскапывает могилу, чтобы похоронить сына дома, - рассказывает директор картины Светлана Яцинич, 29 лет. - Война в ленте есть. Но здесь больше сконцентрировано на взаимодействии персонажей, психологии, на глубинном. Люди не должны терять духовное зерно. Потеряешь душу - потеряешь себя.

Наталья Половинка - неординарная, глубинная актриса широкого диапазона. Ее восприятие, видение, пение - это так метко, что пробивает до костей, обнажает нервы. Параллельно со съемками она работает над музыкой к ленте вместе с композитором Романом Григорива. Среди песен будет и хорошо известная "Зеленеє жито, зелене".

На час часть съемочной команды покидает площадку и заезжает в село. В это время происходит воздушная съемка поля с квадрокоптера.

- Важно, чтобы никто лишний не попал в масштабный кадр, который охватывает всю декорацию, - говорит заместитель директора производства Константин Костюк, 35 лет. - Должны успеть сегодня снять все до захода солнца.

Декорацию сбитого самолета построили неделю тому назад. Договорились с жителями села - они ее охраняют ночью.

Во время подготовительного этапа искали локации, максимально похожие на Донбасс. Нашли такие в Леоновке под Малином и в Гранитном Житомирской области.