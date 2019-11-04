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вторник, 05 ноября 2019 06:05

Карпа написала роман об украинках в Париже

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- За рубежом мы не такие, как в привычной обстановке родной страны. На чужбине надо осваиваться, смотрим на себя по-другому, - говорит писательница Ирэна Карпа, 38 лет. На роман "Хорошие новости с Аральского моря" ее вдохновил переезд в Париж. Живет там с 2015-го. Работает первым секретарем по вопросам культуры в посольстве Украины во Франции.

Книга вышла в киевском издательстве "Книголав". Рассказывает о четырех украинках, которые бежали в Париж. Там пытаются начать новую жизнь.

- Как-то сидела в кафе и услышала по радио - в Аральском море снова завелись рыбы. А оно вымирало с 1960-х. Считалось совершенно потерянным. Это для меня стало знаком - надежда может быть даже там, где ее вообще нет. Так и появилось название, - рассказывает Карпа. - "Хорошие новости с Аральского моря" - это оксюморон (литературный прием - сочетание противоположных по смыслу, контрастных понятий, которые вместе дают новое представление. - ГПУ).

В романе переплетаются вымышленные и правдивые истории.

19-летняя Богдана - дочь коррумпированного чиновника. Семья отправляет ее учиться в австрийскую Вену. За первый год тратит отложенные родителями средства. Это реальная история, случившаяся в семье моего друга-дипломата. Но его дочь потом пошла работать барменшей, чтобы понять, как зарабатываются деньги. А моя героиня убегает от отца в Париж. Он хочет затянуть ее обратно в Дрогобычский пединститут как наказание. Это ее самый большой страх.

27-летняя Хлоя - посредственная рок-певица. Чтобы прокормиться, должна тырить чаевые в ресторанах. Басист их группы украл и продал на Запад ее песню, где она стала хитом. Хлоя едет волонтеркой на Донбасс, возвращается оттуда с оружием и на концерте расстреливает свою группу. Убегает во Францию.

27-летняя Маша - бывшая участница движения "Фемен". Во время режима Януковича становится политической беженкой. Как и Богдану, я придумала Машу, а потом встретила ее прототипа.

Рите за 30. Она преподаватель в университете. Имеет двоих детей. Превращается в домохозяйку своего мужа - ужасного тирана-алкоголика. Он изменяет ей, унижает.

Все четыре героини ищут чего-то своего - счастья, спокойствия, нормальных отношений, места в жизни. Их судьбы пересекаются. Определяющий момент - все оказываются за пределами Украины. Это такое переосмысление себя и своих целей.

Одна из предъяв о книге была от критика Александра Бойченко. Прочитал и говорит: "Ты для кого вообще писала? Такое впечатление, что для французов, объясняя, кто такие украинцы". Наверное, подсознательно я делала это.

"Хорошие новости с Аральского моря" стоят 300 грн.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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