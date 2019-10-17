"Хотела приобрести последний роман Василия Шкляра, но уже разобрали"

- Не брала наличных, чтобы не соблазняться эмоциональными покупками. А здесь терминалы поставили, - говорит работница IT-компании 30-летняя Екатерина Евтушенко. Пришла на 3-й Черкасский книжный фестиваль "Перекресток культур". Мероприятие проводили в местной филармонии.

Приняли участие 53 украинских издательства. Почетными гостями стали писатели Сергей Жадан, Вахтанг Кипиани, Антин Мухарский, Дара Корней, Ирэна Карпа, Макс Кидрук, Леся Мудрак, братья Капрановы, Галина Вдовиченко, Саша Дерманский, Остап Дроздов, Маркиян Прохасько.

- Хотела приобрести последний роман Василия Шкляра "Характерник", но уже разобрали. У меня четверо детей, поэтому не всегда успеваю за книжными новинками, - говорит 38-летняя Валентина Тищенко. Пришла с 12-месячным сыном Дмитрием. - Литературы накупили на всю семью. Теперь нужно найти время для чтения. Цены здесь высокие. Обычно книги покупаем в интернете, когда есть акции и скидки. Фестиваль более ценен атмосферой, тусовкой. Все три дня сюда приезжаю.

Женщина просит 55-летнюю Валентину Коваленко подписать прозаический сборник для старшеклассников "Побег".

- Вы были моей любимой преподавательницей, - обнимает писательницу.

34-летняя Юлия Блажиевская из Днепра слушает у колонны презентацию братьев Капрановых.

- Преподаю литературу в университете. Могу рассказывать о книгах часами, - говорит Блажиевская. - Много тех, для кого украинская литература - это только Шевченко и Франко, обратила к чтению современных авторов. Самой нравится "Издательство Старого Льва". Очень качественные книги. Обязательно попаду на презентацию книги "Дочь" Тамары Гориха Зерня. Это роман о любви, действие разворачивается в 2014-м в Донецке.

Люблю Дару Корней. Одна из самых революционных в моей жизни книг - "Великая магия" американки Элизабет Гилберт. Автор советует не бояться, рисковать в тех делах, которые никогда не пробовали. На фестиваль в Черкассы собиралась еще в прошлом году. Но украли коляску моего ребенка. Пришлось отменить поездку. В Днепре подобные мероприятия значительно масштабнее. Их поддерживает власть. Черкасский фестиваль скромнее, но здесь более душевно.

Между стеллажами издательств "Клуба семейного досуга" и "А-ба-ба-га-ла-ма-га" раздают автографы лауреаты "Коронации слова" 65-летняя Наталья Лапина и 63-летняя Светлана Горбань. Предлагают свои сборники малой прозы "Львов, вишни, дожди", "Львов, кофе, любовь" по 70 грн.

- Есть пятеро внуков и пять соток земли возле дома в Черкассах. Над рассказами работаю, записывая мысли ручкой. Времени, пожалуй, на такой способ уходит больше, но плюс в том, что имею дополнительную возможность перечитывать собственные тексты, - рассказывает Горбань. - Когда приходится выбирать между книгой и внуками, остаюсь с малышами. С возрастом осознаешь конечность времени. Мужчинам легче. На женских плечах очень много хлопот. Но, возможно, именно это и стимулирует. Одну книгу написала на коленях, ожидая внучку с занятий в музыкальной школе.

У меня есть новелла "Звезда и лебедь" об актрисе Марии Заньковецкой. В этом году у нее 165-летний юбилей. Она дважды гастролировала в Черкассах. Актриса Елена Ласточка говорила, что сделает из моей новеллы моноспектакль.

250 зрителям раздали апельсиновую цедру на презентации книги шеф-повара 32-летнего Евгения Клопотенко "Обольщение пищей. 70 рецептов, которые захочется готовить".

- Блюдо, которое никогда не надоедает, - итальянская вермишель, - говорит Клопотенко. - Добавляю к ней различные ингредиенты. А вот читаю мало, к сожалению. Кроме как про еду, еще книги по психологии. Помогают в работе. Когда-то был ведущим программы "Энеида". Известные люди подарили мне 60 книг современных украинских писателей. Открываю вечером и сразу засыпаю. Потому что прихожу в два ночи, а просыпаюсь в шесть утра.