"Главный вопрос — когда надо отпустить ребенка"

"Золотой Дюк" Х Одесского международного кинофестиваля за лучшую женскую роль получила Ирма Витовская, 44 года. В комедии "Мои мысли тихие" Антонио Лукича сыграла мать главного героя. 25-летний Вадим получает заказ из Канады. Должен записать звуки украинских животных. Нужны для компьютерной игры "Ноев ковчег". Канадские животные не подходят — слишком довольные. Украинские — более тревожные, словно предчувствуют Большой Потоп. Для поиска животных герой отправляется на Закарпатье. Там его сопровождает мать. Говорит: "Одно дело, что ты в Киеве — хоть приезжаешь. А вот из Канады не возвращаются". Но и сама собирается выехать с Украины в Италию. Только не на заработки, а невестой.

— В этой маме — собраны и моя, и возможно, я — которая буду потом, — говорит Ирма Витовская. — Есть подсмотренные персонажи. Но все-таки это психоанализ. Как актриса понимаю, кто эта женщина, откуда. Люблю такие переломные роли. Когда у вас есть желание адвокатствовать своего персонажа, вы сделаете блестящую работу. Не просто его воплотить, а защитить его поступки. Главный вопрос в этой истории — когда надо отпустить ребенка. Это чрезвычайно трудно, когда сын или дочь выходят на свободный путь и мама теряет на них монополию.

Фильм "Мои мысли тихие" получил приз зрительских симпатий ОМКФ. В начале июля картину также отметили на фестивале в чешских Карлових Варах.

— Над этой историей смеялись и наши, и чешские, и немецкие зрители, — продолжает Витовская. Так привязана к Украине, нашему быту и реалиям. Но фильм абсолютно хорошо будет восприниматься где угодно, благодаря абсурдному юмору, когда смешное и грустное — близко. Это наднациональная история о матерях.

Хочу поаплодировать Антонио Лукичу. Это его режиссура и сценарий. Исполнителя главной роли — Андрея Лидаговского, определили сразу. Это давний их творческий союз, еще с "В Манчестере шел дождь" (лучшая украинская короткометражка VII Одесского кинофестиваля. — ГПУ). А дальше они искали маму — и нашли во мне.

В последнее время вам предлагают больше хороших ролей?

— Дай Бог, чтобы украинский кинематограф не остановился, не впал в стагнацию, а только развивался. Мы получим впереди большую плеяду режиссеров, которые уже выходят на украинский уровень, а выйдут еще дальше. А мы, актеры, только и ждем, чтобы открыть свои ящики для них.

Кинопроцесс надо поддерживать на государственном уровне. Одесский фестиваль ничем не отличается от самых больших европейских — он имеет те же амбиции и платформы. Просто надо еще внимание к нему — и бизнеса, власти, науки, моральных авторитетов. Если элита будет посещать фильмы, она покажет пример дезориентированным людям. Он уже модный, но мне хотелось бы, чтобы церемония Одесского кинофестиваля транслировалась ведущими каналами, как Оскар. Нам нужно поднимать самооценку.

В последние годы киноиндустрия в Украине развивается. Благодаря председателю Госкино Филиппу Ільенко, Украинскому культурному фонду и Украинскому институту появились много режиссерских дебютов.

Х Одесский международный кинофестиваль состоялся 12-20 июля.