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вторник, 03 декабря 2019 00:53

Главный хит группы помогла создать детская писательница

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15 лет не выступали на одной сцене три вокалиста группы ТНМК Александр "Фоззи" Сидоренко, Олег "Фагот" Михайлюта и Эдуард "Диля" Приступа. Последний присоединится к группе на праздновании 21-летия первого альбома "Сделай мне хип-хоп".

- Эту песню создали, чтобы попасть на фестиваль "Червона рута", который должен был состояться в нашем Харькове, - рассказывает Александр Сидоренко, 46 лет.

- Мы русскоязычные были. А надо было показать три песни на украинском. - В репертуаре уже имели "Ото таке" и кавер "Чуваки" от барда Виталия Бадло. Сначала Фагот придумал куплет про Грыця с полуныцей, потом я предложил припев. Собрали вместе песню за день до отборочного конкурса. Сначала в ней было три куплета, четвертый - про вуйка Мирослава - появился позже.

С ним связана отдельная история: приехали в Киев, остановились у моей тети Татьяны. К ней на кофе зашла соседка, детская писательница Валентина Бондаренко, и стала соавтором куплета о чекистских рыльцах. Альбом "Сделай мне хип-хоп" вышел в декабре 1998-го. Прошлой зимой мы выпускали новую студийную пластинку "7", поэтому не удалось по-настоящему отметить юбилей. Решили отпраздновать 21-летие - возраст зрелости первого диска.

Концерт группы ТНМК "21 год альбома" Сделай мне хип-хоп "состоится 6 декабря в киевском зале" Бельэтаж".

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
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