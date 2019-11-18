- Такое впечатление, что украинское телевидение переживает брежневский застой. Все рафинированное и однообразное, несоответствующее реальной жизни, - говорит сценарист сериала "Первые ласточки" 27-летний Евгений Туник. - Я старался влить свежую кровь. Сделать кино, которое захватит внимание и заставит задуматься.

"Первые ласточки" идут на "Новом канале" с 19 ноября.

В первый день учебного года одиннадцатиклассница Полина падает с крыши многоэтажки. Мать ее одноклассника, следователь Ольга Макарова, пытается узнать - девушка совершила самоубийство или ее столкнули. В ходе расследования выясняет, что школьница в соцсетях общалась с неизвестным по прозвищу "Друг". Находилась под его влиянием. В этой истории замешаны и одноклассники Полины, но они боятся рассказать правду, по сюжету.

Словосочетание "первые ласточки" означает начальные признаки того, что ребенок в депрессии - нарушение сна, аппетита, апатия. В таком состоянии может покончить с собой.

Консультировали фильм психологи и юристы.

- Подростковый возраст - опасный. Школьники часто сталкиваются с травлей, непониманием, чувством, что ими пренебрегают. Герои сериала - сломленные подростки. Они на пределе. Все из разных семей - от богатых до малообеспеченных. И проблемы возникают у всех, независимо от социального статуса, - продолжает Евгений Туник.

- Сериал для подростков и родителей. Именно взрослые влияют на то, каким ребенок вырастет и кем станет. Надеюсь, люди поймут, что о проблемах молчать не стоит. Надо с кем-то об этом поделиться.

Мы не хотим читать из телевизора морали. Пытались снять фильм, который впервые в Украине покажет - в жизни школьников есть наркотики, самоубийства, травля, одиночество, проблемы в семье. И не стоит закрывать на это глаза.

Главную роль в сериале играет 20-летняя Мария Смолякова.

- Моя героиня - Полина. Девушка, страдающая от травли в школе. Мать хочет, чтобы она похудела, стала актрисой, ходила на кастинги и была лучшая в школе. А Полине просто хочется быть такой, как все. Завести друзей, которым сможет доверять, - рассказывает Смолякова.

Съемки "Первых ласточек" проходили в столичных школах во время летних каникул. Первый сезон состоит из восьми серий.

По словам заместителя директора Института исследования экстремизма Богдана Петренко, ежегодно в Украине происходит 100-150 случаев самоубийств подростков и до двух с половиной тысяч попыток.