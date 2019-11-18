Герои сериала - сломленные подростки

 
Ексклюзивы
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
Зеленский показал, что контролирует фракцию "Слуги народа"
3 Просмотров: 1611
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
"Экономического рывка не будет" - эксперт о бюджете-2020
Просмотров: 1098
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 10800
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
3 Просмотров: 990
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 1080
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 5661
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1908
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 1107
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 1521
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1053
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1116
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1386
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 4041
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
18 ноября 2019
Просмотров: 261
Мед на дивані
Тягнемо великий алюмінієвий бідон. Володька крекче: — Ох і важкий, зараза. Цікаво, що там? — Мед, — кажу коротко, щоби не ...
вторник, 19 ноября 2019 00:20

Герои сериала - сломленные подростки

  Комментировать

- Такое впечатление, что украинское телевидение переживает брежневский застой. Все рафинированное и однообразное, несоответствующее реальной жизни, - говорит сценарист сериала "Первые ласточки" 27-летний Евгений Туник. - Я старался влить свежую кровь. Сделать кино, которое захватит внимание и заставит задуматься.

"Первые ласточки" идут на "Новом канале" с 19 ноября.

В первый день учебного года одиннадцатиклассница Полина падает с крыши многоэтажки. Мать ее одноклассника, следователь Ольга Макарова, пытается узнать - девушка совершила самоубийство или ее столкнули. В ходе расследования выясняет, что школьница в соцсетях общалась с неизвестным по прозвищу "Друг". Находилась под его влиянием. В этой истории замешаны и одноклассники Полины, но они боятся рассказать правду, по сюжету.

Словосочетание "первые ласточки" означает начальные признаки того, что ребенок в депрессии - нарушение сна, аппетита, апатия. В таком состоянии может покончить с собой.

Консультировали фильм психологи и юристы.

- Подростковый возраст - опасный. Школьники часто сталкиваются с травлей, непониманием, чувством, что ими пренебрегают. Герои сериала - сломленные подростки. Они на пределе. Все из разных семей - от богатых до малообеспеченных. И проблемы возникают у всех, независимо от социального статуса, - продолжает Евгений Туник.

- Сериал для подростков и родителей. Именно взрослые влияют на то, каким ребенок вырастет и кем станет. Надеюсь, люди поймут, что о проблемах молчать не стоит. Надо с кем-то об этом поделиться.

Мы не хотим читать из телевизора морали. Пытались снять фильм, который впервые в Украине покажет - в жизни школьников есть наркотики, самоубийства, травля, одиночество, проблемы в семье. И не стоит закрывать на это глаза.

Главную роль в сериале играет 20-летняя Мария Смолякова.

- Моя героиня - Полина. Девушка, страдающая от травли в школе. Мать хочет, чтобы она похудела, стала актрисой, ходила на кастинги и была лучшая в школе. А Полине просто хочется быть такой, как все. Завести друзей, которым сможет доверять, - рассказывает Смолякова.

Съемки "Первых ласточек" проходили в столичных школах во время летних каникул. Первый сезон состоит из восьми серий.

По словам заместителя директора Института исследования экстремизма Богдана Петренко, ежегодно в Украине происходит 100-150 случаев самоубийств подростков и до двух с половиной тысяч попыток.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Герои сериала - сломленные подростки». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
Фотограф Фрэнк де Малдер: на грани того, что запрещено
29
 1 Просмотров: 127837
Рассказали, в чем польза хурми
Рассказали, в чем польза хурми Просмотров: 31338
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
Гороскоп на 18-24 ноября: назвали знаки, которым будет везти больше всех
 Просмотров: 20223
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии
Гибель украинцев в Польше: родственники назвали жуткую версию трагедии Просмотров: 16245
Какую работу предлагают работникам без опыта
Какую работу предлагают работникам без опыта Просмотров: 12204
Культура
В Беларуси национального, немножко можно, но на самом деле – нет
В Беларуси национального, немножко можно, но на самом деле – нет
Советская власть боялась сказки "Лис Микита"
Советская власть боялась сказки "Лис Микита"
Нашли актера, который может красноречиво молчать
Нашли актера, который может красноречиво молчать Просмотров: 126
Москва уничтожила городскую культуру Украины
Москва уничтожила городскую культуру Украины Просмотров: 90
"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова"
"Этот дом построен на деньги, заработанные у Параджанова" Просмотров: 324
Больше всего комментируют
8
"На х*й иди" - Портнов жестко крыл матом и угрожал прокурорам(18+)
5
Богдан разочаровался во фракции "Слуга народа"
2
Транслировали Россия 24, поскольку "Володька разрешает": одесское кафе попало в скандал
2
ГБР просит Раду разрешить привлечь Порошенко к уголовной ответственности
2
Оккупанты вернули Украине захваченные корабли
Голосов: 1029
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua