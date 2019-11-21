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пятница, 22 ноября 2019 06:50

Фильм о Путине будет идти в прокате два месяца

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- Это уже мой третий фильм о президенте России, - говорит режиссер 55-летний Виталий Манский.

Презентует в Киеве документальную ленту "Свидетели Путина".

В картине использовал архивные кадры. Показывает один год от 31 декабря 1999-го, когда первый президент РФ Борис Ельцин ушел в отставку и передал тогдашнему премьеру свои обязанности. 25 марта 2000 года Владимира Путина избрали президентом.

- В 1999 году я работал руководителем службы производства и показа документальных программ на канале РТР, - продолжает Манский. - Когда узнал о преемнике Ельцина, решил запустить о нем фильм. Ни с кем не согласовывая, что тогда было возможно. Общался с теми, кто знал его раньше. Например, со школьной учительницей Верой Гулевич. Путин пригласил меня в президентский кабинет узнать, какой фильм делаю. Дал контакты нужных людей. В результате я снял "Путин. Високосный год" о первом годе президентства. Телевизионная премьера состоялась 12 июня 2001-го на государственном телевидении. В национальный праздник, День независимости России, непонятно от кого. Мне не стыдно именно за то кино. Не было фильма о действующем президенте советского или российской государства такой степени открытости и иронии.

Фильм "Свидетели Путина" сделал, чтобы самому разобраться, что произошло. Взглянуть на те события через 20 лет с другого ракурса.

Виталий Манский родился во Львове. В 1990 году окончил Всесоюзный государственный институт кинематографии в Москве. В 2014-м эмигрировал из России в Латвию.

- При первой встрече Путин произвел на меня приятное впечатление. Вызвал симпатию. После выборов все кардинально изменилось. Хотя внешне все осталось так же. Люди вокруг Путина были незаметны, прятались от камеры. Неожиданно почувствовали себя хозяевами. А сильный телеканал НТВ уничтожили за четыре месяца. На Западе, в странах старой демократии, зрителей шокировал мой фильм. Для них это как сериал "Карточный дом". Только документальный и с реальными персонажами. Главный герой - президент России Путин - картину смотрел, но его реакцию не знаю.

У меня с героем были доверительные отношения. Хотя он знал, что я не его сторонник, за него не голосовал. Он не умеет общаться с людьми. Непубличный, закомплексованный, робкий. Но в некоторых разговорах мне удалось его раскрыть. Например, в эпизоде с гимном. До 2000 года официальным гимном РФ была "Патриотическая песня" на музыку Глинки. После избрания президентом Владимира Путина новым утвердили "Россия, великая наша держава". Базируется на советском варианте. Слова переписывали Сергей Михалков и его сын. Я не понимал, зачем возвращать советский гимн. Тогда Путин вызвал меня в свой кабинет. Я взял камеру. Он пытался меня убедить, что это повысит доверие населения. Многие ностальгируют по прошлому. И поддержка народа позволит проводить реформы.

Когда начала вызревать ситуация с Украиной, я до последнего не мог этого представить. Поэтому наш отъезд с женой из России был моментальным. Как только увидели по телевидению голосование Совета Федераций об использовании войск. Это предтеча аннексии Крыма.

В советские времена был замечательный анекдот: ночь на российско-украинской границе прошла без происшествий. Мы все смеялись, потому что это было парадоксально, невозможно.

Фильм "Свидетели Путина" будет идти в столичном кинотеатре "Жовтень" до середины января 2020 года.

- Мы сделали в фильме только одну правку для проката, - говорит директор столичного "Жовтня" Людмила Горделадзе. - Размыли лицо Никиты Михалкова. Он в списке лиц, представляющих угрозу национальной безопасности Украины.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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