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вторник, 01 октября 2019 05:46

Фильм "Фокстер и Макс "напоминает "Гостью из будущего"

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14-летний Богдан Козий из Тернополя впервые снялся в кино. Сыграл главную роль в фантастическом фильме "Фокстер и Макс".

12-летний школьник Максим находит баллончик с красками, рисует собаку. Парень давно мечтает о собственном псе. Граффити неожиданно оживает и превращается в работа со сверхспособностями. Об этом узнает преступник. Хочет найти собаку-робота и использовать для ограблений.

— Когда моему сыну Николаю было 11 лет, он мечтал о собаке, — рассказывает режиссер картины Анатолий Матешко, 56 лет. — Как и главный герой, увлекался комиксами и гаджетами. Как-то мы с ним ночью нарисовали на заборе собаку. Хотели, чтобы животное материализовалось. Так возникла идея фильма. Пригласили канадского сценариста Скотта Паризьена. В конце концов, в фильме появились современные технологии. То есть собака Фокстер — из роботов. В мире популярны супергерои. И мы захотели, чтобы у нас появился свой, украинский. Еще одна тема — искусственный интеллект. В 2017 году "Фейсбук" остановил анализ информации. Потому что интернет-работы изобрели свой язык и начали общаться между собой. Так же, как и наша собака. Это якобы фантастика, но сегодня уже реальная.

В фильме есть сцена, где Фокстер превращается в настоящего пса. Роль живой собаки сыграл фокстерьер Амадей.

Бюджет ленты составляет 51,5 млн грн.

- Большинство денег пошло на спецэффекты, - говорит продюсер Максим Асадчий, 43 года. Этим занимались несколько студий Киева. За границей было бы дороже в 10 раз. Мы хотели бы выпустить игрушку — нашего Фокстера.

Взрослым и детям фильм понравился. А киноведам, как всегда, есть что покритиковать.

- Мне фильм напомнил "Гостью из будущего", только хуже. Вместо Алисы Селезневой здесь суперпес, - говорит кинокритик Александр Гусев, 40 лет - нет хороших диалогов. В таких фильмах персонаж обычно раскрывается, становится героем. А тут парень в конце не меняется. Просто получает суперсилу. В середине картины, чтобы понравиться девушке, этот Макс начинает бегать по стенам и рисовать ее портрет. Но это почему-то никого не удивляет. В фильме непонятная реальность. Когда это происходит, что за семья, где и как она живет. Все абстрактно и стерильно, искусственно.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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