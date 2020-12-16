Ежедневно пьянствуют до восьми вечера

Премию Европейской киноакадемии за лучший фильм 2020-го получила трагикомедия "Еще по одной" датского режиссера Томаса Винтерберга, 51 год. Идет в украинском прокате с 10 декабря.

Четверо школьных учителей среднего возраста берутся выпивать ежедневно, чтобы повысить настроение и производительность, стать счастливыми. Чтобы не чувствовать себя пьяницами, употребляют спиртное только до восьми вечера, ведут дневник об эксперименте. Постепенно увеличивают дозу, по сюжету.

Так решили проверить на себе теорию норвежского психолога Финна Скордеруда, согласно которой человеку от рождения не хватает полпромилле алкоголя в крови. Позже он это отрицал. Говорил, что слова вырвали из контекста.

Фильм также отметили за режиссуру, сценарий и мужскую роль. Актер 55-летний Мадс Миккельсен сыграл преподавателя истории Мартина. Надеется благодаря спиртному найти общий язык с женой и сыновьями, лучше подготовить к выпускным экзаменам учеников своего класса.

В основе картины - собственная пьеса режиссера. Экранизировать ее настояла дочь 19-летняя Ида. Она же рассказывала отцу о культуре питья среди датской молодежи. Должна была сыграть дочь главного героя. Погибла в автокатастрофе через четыре дня после начала съемок.