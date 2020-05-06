"Это такой фильм, где каждый найдет шутку о себе"

В четвертый раз состоялась церемония вручения Национальной кинопремии "Золота дзиґа". Из-за карантинных ограничений проходила в онлайн-формате. Наградили кинематографистов в 22 номинациях.

Лучшим фильмом назвали трагикомедию "Мои мысли тихие". Это дебютная полнометражная работа режиссера 28-летнего Антонио Лукича. Звукорежиссер 25-летний Вадим получил задание из Канады записать голоса закарпатских животных и птиц. Нужны для видеоигры "Ноев ковчег". Канадские не подходят — слишком довольны. Украинские-тревожнее, словно предвкушают большой потоп. После успешного выполнения сможет поехать работать за океан. В командировку отправляется с матерью. Она тоже собирается эмигрировать — невестой в Италию, по сюжету.

Лента также победила в номинациях "Лучший сценарий", "Открытие года" и "Лучшая женская роль".

— В этом году на "Дзизі" ситуация с украинским кино была самая лучшая. Главный лауреат — действительно лучший отечественный фильм 2019-го, — говорит кинокритик Ярослав Пидгора-Гвяздовский, 45 лет. — "Мои мысли тихие" демонстрируют определенную вершину в нашем кинопроизводстве. Лента сделана правильно и технически. Специфический тонкий юмор, абсурдные ситуации. Требуется большое внимание и понимание режиссера, как воплощать такие моменты, чтобы зритель понял. И в этом случае — смеялся. Это умное кино для думающей аудитории.

Главные роли исполнили 28-летний Андрей Лидаговский и Ирма Витовская, 45 лет.

— Замечательный актерский дуэт мчится сквозь сакуры Ужгорода навстречу одиночеству, — говорит режиссер Марина Степанская. — Эта картина о встрече матери и сына — как короткое замыкание. Все искрит, ломается, буксует, много боли и смеха, и над всем этим звучит божественная музыка. Это такой фильм, где каждый найдет шутку для себя и о себе.

— Обожаю ленты, где говорят легко о сложном, весело о грустном. Которые смотришь и смеешься. А потом они подталкивают тебя к серьезному разговору, — говорит Антонио Лукич. — Через объектив камеры исследую реальность. В основе сценария лежит история моего друга, который поехал записывать звуки украинской фауны на Черкасщину с отцом. Я подумал - какой отличный повод провести время с родными.

Съемки были для меня терапией, переосмыслением собственного ощущения мира. Во время написания сценария моим внутренним голосом был главный герой. Гоняется за призрачной целью и фальшивыми ценностями, пытается записать голос мифической птицы. Он представитель поколения фрилансеров. Это моя идея о современной молодежи, которая живет без постоянной системы ценностей. Не понимают, что делать, не планируют свою жизнь. Мечтает об эмиграции. Но не потому, что хочет поменять Украину на Канаду. Просто стремится уехать как можно дальше от матери. Она для него — шум, мешающий идти вперед.

После съемок я понял, что моим внутренним голосом стала мать. Единственный человек, которому не безразлична судьба героя. Которая буквально кричит ему о нормальной жизни. Хотя при этом и сама не понимает, что это такое. Пытается достучаться до сына с идеей, что есть в мире вещи, которые чего-то стоят.

Это кино о взрослении, диалоге поколений, понимании истинного и искусственного. А также о невыразимом. Мы не всегда можем подобрать слова к людям, которых любим. Говорим о чуши, а о главном молчим. В отличие от животных. Они подают голос, когда им важно что-то "сказать" — защитить, приманить, попросить. Драма строится на невозможности двух людей объясниться и понять друг друга. У них это получается только в конце, а до этого друг друга не слышат.

Мне принципиально было, чтобы в фильме был органический украинский язык. Ведь в нашем кино она не всегда звучит убедительно. Ирма Витовская не только говорит на украинском, а думает и даже молчит на нем. Она одна из лучших наших актрис. Способна воплотить роль женщины на грани нервного срыва, но при этом — очень оптимистичной. Которая не подает вида, что у нее внутри происходит.

— Когда прочитала сценарий, меня тронул этот материал, — говорит Ирма Витовская. — Во-первых, моя юность пришлась на начало 1990-х и для меня этот персонаж понятен. Я из Западной Украины. Момент заработка серьезно стоял уже тогда. Практически все мои одноклассницы получили примерно такую свою историю. Поэтому было интересно рассказать об этом, прожить иначе свою жизнь через эту роль.

У меня тоже большая привязка к сыну. И я боюсь ситуации, когда придется отпустить.

"В кадре нет людей - лишь чучела из пропаганды"

Приз зрительских симпатий на четвертой "Золотій дзизі" получила историческая драма "Круты 1918" режиссера Алексея Шапарева. Посвящена битве на железнодорожной станции Круты — теперь Нежинский район Черниговской области. 29 января 1918 года четыре сотни киевских гимназистов и студентов вышли против в десять раз более многочисленного войска большевиков.

— Награда этому фильму — позор, — говорит кинокритик 43-летний Андрей Алферов. — Это кино, после которого режиссера надо не допускать к профессии. Вопрос не только в том, что на это потратили средства налогоплательщиков. А в том, что опозорили тему. В кадре нет людей - лишь чучела из пропаганды. Это не история. Нельзя снимать с такой черно-белой моралью.

Кинематографисты, которые идут в Госкино, понимают: если возьмут патриотическую тему, то будет больше шансов получить бюджет. Тем более под исторический фильм, который снять дороже. Но когда не умеют снимать, это портит впечатление и отвлекает людей от украинской культуры и истории. Это выглядит как урок литературы учителем, которому не интересна его профессия. Делает все так, чтобы люди потом учебник не открывали. Так же сняты" Крути 1918", что просто тошнит.

"Мои мысли тихие", "Домой" и "Вулкан" — это настоящее патриотическое кино. В кадре живые люди. Разные — хорошие и плохие одновременно. Тем и интересны. В героях зрители узнают себя. Показано с любовью и пониманием. Авторы этих лент пытаются наблюдать, отслеживать и художественно осмысливать жизнь вокруг.