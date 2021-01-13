"Если хоть один лист пропадет, я порежу вены"

- Больше о тюрьме меня не спрашивайте. Я эту тему для себя закрыл, - говорит писатель и режиссер Олег Сенцов, 44 года. Был политзаключенным Кремля в течение 2014-2019 годов.

В разговоре с поэтом Сергеем Жаданом представил книги о русской тюрьме - дневник "Хроника одной голодовки" и сборник рассказов "4 с половиной шага". Трансляцию вели на фейсбук-странице львовского "Видавництва Старого Лева".

- Выдуманных историй нет, - продолжает Сенцов. - 15 рассказов - о людях, с которыми сидел в Якутии и Ямало-Ненецком автономном округе. Кому-то не повезло, кто-то ошибся, кого туда привела судьба или обстоятельства. Вроде прошло 100 лет, а российская тюрьма и дальше - как сталинский ГУЛАГ. Сейчас люди не умирают так сильно в лагерях. Не надо валить лес. Еда более-менее нормальная - выживешь. Но психологическое давление осталось.

Хороших людей в этой системе не найдешь - просто не выдерживают или быстро становятся негодяями.

Отношения с тюремщиками всегда плохие - постоянно тараните друг друга. Я вел большую войну с Путиным за Украину. Но была и маленькая. За свое достоинство, человечность. Что я человек и никому не дам вытирать об меня ноги. Хотя и без прав, в робе. Книга именно о маленькой войне, о которой никто не знает.

О тюрьме писать запрещено. Могли конфисковать рукописи. Не ожидал, что дневники выйдут на свободу. Был постоянно под наблюдением. Ежедневно обыски, проверки каждые 2 часа. Провел кампанию прикрытия, как Штирлиц. Говорил, что пишу фантастику - вот берите, читайте. А у меня почерк плохой, без дат, просто поток слов. Брали тетради много раз. Смотрят несколько слов и откладывают - ничего не могут понять. Тюремщики - не награжденные интеллектом люди.

Я им говорил: если хоть один лист пропадет, порежу вены. Знали, что не шучу. Зэки так делают.