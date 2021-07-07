Более 90 млн грн стоит производство исторического боевика "Довбуш". Станет одним из самых дорогих украинских фильмов.

Карпаты, начало XVIII в. Братья-гуцулы Алексей и Иван Довбуш бегут от закона в горы. Становятся повстанцами. Ищут мести господам за убийство родителей, но начинают враждовать друг с другом. Первый хочет справедливости, второй - денег. Алексей возглавляет восстание крестьян, по сюжету.

- Показываем, как родилась легенда о карпатском рыцаре, которая вдохновляет поколения борцов за свободу, - говорит режиссер Олесь Санин, 48 лет. Раньше снял художественные ленты "Мамай" в 2003-м и "Поводырь" в 2014-ом. - Это история, которая пережила века. Для меня актуализировалась на Майдане. Когда увидел, как "Беркут" попер на баррикаду. Митингующих было мало, начали отступать. Вдруг один развернулся, снял с себя куртку и по пояс голый сам, с палкой пошел на эту черную стену. "Беркут" остановился. Я не знаю, кто это был, но видел, как он изменил ход истории.

"Довбуш" - величественная история простого маленького человека, который стал героем. Развернулся и выступил против тех, кто творит зло.

Снимать начали в августе 2018-го в селе Буковец Верховинского района Ивано-Франковской области, на озере Синевир, в горном массиве Черногора. Главную роль исполняет Сергей Стрельников, 41 год.

- У нас до сих пор нет национального фильма, - говорит писатель 27-летний Остап Украинец. - Саму легенду испортить трудно. Если сценарий хотя бы чуть выше среднего - будет лучшая украинская историческая лента.

"Довбуш" должен выйти в прокат осенью.