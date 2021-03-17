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четверг, 18 марта 2021 00:51

Дети стали свидетелями убийств

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1919-й. 10-летние немец Антон и еврей Яша — лучшие друзья. Живут в немецком поселении Гильдендорф недалеко от Одессы. Становятся свидетелями красного террора. Большевики забирают продукты, скот, казнят тех, кто пытается оказать сопротивление, по сюжету исторической драмы "Антон и красная химера".

Фильм грузинского режиссера Зазы Урушадзе вышел в прокат 18 марта.

В основу сценария легла книга потомка немецких колонистов, канадского писателя Дейла Эйслера "Антон, его друг и русская революция". Писал на основе воспоминаний дяди.

— В начале XX века на юге Украины жили более миллиона немцев, — рассказывает продюсер Андрей Суярко, 55 лет. — Эту богатую землю называли "немецким раем". Здесь были свои сорта винограда, сыра, овцеводство.

Для съемок отреставрировали несколько тогдашних домов.

Лента прежде всего о дружбе. Все события видим глазами детей, которым выпало взрослеть в период грандиозных потрясений.

Должны открывать неизвестные страницы собственного прошлого. Изучать уроки, чтобы не повторялось снова. Все 70 лет Советского Союза правду не говорили или искажали. Это впоследствии привело к войне на Донбассе.

Фильм не полностью исторический, потому что автор писал из воспоминаний пожилого человека, который не все помнил с детства. Скажем, чекистка Дора действительно существовала в истории Одессы, но в нашем случае это собирательный образ. Так же Троцкий. В том году бывал в городе. Это позволило включить его в сюжет. Чтобы создать ощущение Красной химеры, нависшей над мирной жизнью.

Лента совместного производства Украины и Грузии. Это последняя работа Зазы Урушадзе, который умер от сердечного приступа в 2019-ом в 53 года. Его картину о войне в Абхазии "Мандарины" в 2015-м номинировали на "Оскар".

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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