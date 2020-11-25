"Даже молодым передался страх того, что завтра может не наступить"

- Мне чтение, знакомство с писателями, посещение литературных фестивалей необходимо для сбалансирования внутреннего мира, - говорит 56 летняя Галина Новосад.

- Работа связана сугубо с техническим вещами. Нашему с мужем бизнесу почти 20 лет. Строим объекты мобильной связи. Мы - генеральные подрядчики "Киевстара" и Vodafone в западных областях.

Галина Новосад живет в Золочеве на Львовщине. Общаемся во время поэтического фестиваля "Меридиан Черновиц". Супруги Новосад приехало на него с семидневного Творческого форума в Запорожье.

- У меня три высших образования, - продолжает Галина Николаевна. - Окончила техникум связи. Изучала радиофизику во Львовском университете. Уже работая инженером, окончила экономический факультет "Политехники". Хотя мечтала стать библиотекарем. Во мне сочетаются точные науки с любовью к художественному слову. Взрослая жизнь в какой-то момент отодвинула на второй план детское увлечение литературой. Надо было работать. Сейчас бизнес достиг определенной ступени. Позволяет быть спокойной за наше предприятие и вернуться к тому, что мне ближе. За последние 10 лет в украинской литературе произошли позитивные изменения. Я веду статистику. Записываю прочитанные книги в специальную табличку. Есть колонки для писательниц и авторов-мужчин, есть отдельная для переводных произведений. За год читаю примерно 56 изданий. Оценки не ставлю.

Чтение повлекло за собой знакомства с писателями. Первым был Андрей Любка. Обратить внимание на этого автора посоветовала дочь.

Организовала ему презентацию в Золочеве. Пришло человек 100.

Все происходило красиво - в зале Золочевского замка. Горел камин времен короля Яна Собеского, Андрей читал бархатным голосом. Женщин на встречи с писателями приходит больше.

Когда Любка рассказывает о нашей дружбе, всегда подчеркивает, что нас соединила любовь к Балканам.

Вторая моя страсть после чтения - путешествия. Много путешествовала по странам бывшей Югославии. У Андрея Любки есть книга путевых заметок об этом регионе "В поисках варваров".

Люблю Балканы за простоту людей, вкусную еду, музыку, невероятный колорит.

По рекомендации Андрея открыла для себя Сараево. Город имеет особую энергетику, накопленную за время войны (с апреля 1992 по февраль 1996 сербы и русские наемники держали столицу Боснии в осаде. От бомбардировок, снайперского огня, голода погибли почти 10 тыс. сараевцев. - ГПУ). Такое впечатление, что живут сегодняшним днем. Перед гостем готовы преклонить мир, а с другой стороны - очень необязательные. Даже молодым передался страх того, что завтра может не наступить.

Через Андрея Любко я познакомилась с другими художниками. Они свели еще с другими. Не считала, сколько встреч организовала в Золочеве.

Писателям ничего не платим. Просто принимаем у себя дома. К их услугам - бассейн, винный шкаф. Получаю моральную компенсацию от того, что могу помочь другим впервые в жизни пообщаться с писателями. Когда-то сама их считала небожителями, а теперь имею возможность попить вместе кофе у себя на кухне.