"Даже молодым передался страх того, что завтра может не наступить"

 
Ексклюзивы
1/5
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Можно будет "кошмарить" людей с депозитами: эксперт о раскрытии банковской тайны
Просмотров: 981
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
1 Просмотров: 630
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Черная пятница в Украине началась досрочно: как будет проходить главная распродажа этого года
Просмотров: 783
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Инфекционист объяснил, как правильно определять насыщение крови кислородом
Просмотров: 2439
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
"Не хватает только сала, водки и вареников". Неделя в цитатах от GAZETA.UA
Просмотров: 702
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
"Зеленский забывает, что и кому поручал" - бывший генпрокурор
Просмотров: 1737
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
"Такую красоту не просто найти в Европе и Америке": открыли тропу Шептицкого
1 Просмотров: 6525
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Зеленскому придется продвигать реформы и ограничивать олигархов
Просмотров: 405
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
Посадок, о которых говорил Зеленский, нет. Есть совковые коллегии Венедиктовой - Рябошапка
1 Просмотров: 747
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
"ОП контактировал с Конституционным судом, просили, чтобы решение было после местных выборов" - Рябошапка
1 Просмотров: 702
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
"Мы - звезды, которые взорвались и обросли мясом и кожей кожей шкірою ", - Олександр Фразе-Фразенко
Просмотров: 72
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Следовать мировым трендам, но с опозданием - эксперт рассказал, чем будет отличаться наш автомобильный рынок от стран ЕС через 10 лет
Просмотров: 333
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Думать о бизнесе наперед и действовать в рамках закона: директор "ШвидкоГроші" рассказал о 10-летнем пути компании
Просмотров: 108
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Власть ускорит евроинтеграцию или будет сметена - Евгений Дикий
Просмотров: 360
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Заманивание айфонами и "контролеры" у участков: как прошли выборы
Просмотров: 153
Колонка
Роман Шахрай
Роман Шахрай
24 ноября 2020
Просмотров: 666
Злата
На початку 2012 року мені довелося переїхати зі столиці в рідне містечко. Занедужала мати. Їй треба було видалити жовчний міхур. Мала вже 70, тому ...
четверг, 26 ноября 2020 00:15

"Даже молодым передался страх того, что завтра может не наступить"

  Комментировать
 

- Мне чтение, знакомство с писателями, посещение литературных фестивалей необходимо для сбалансирования внутреннего мира, - говорит 56 летняя Галина Новосад.

- Работа связана сугубо с техническим вещами. Нашему с мужем бизнесу почти 20 лет. Строим объекты мобильной связи. Мы - генеральные подрядчики "Киевстара" и Vodafone в западных областях.

Галина Новосад живет в Золочеве на Львовщине. Общаемся во время поэтического фестиваля "Меридиан Черновиц". Супруги Новосад приехало на него с семидневного Творческого форума в Запорожье.

- У меня три высших образования, - продолжает Галина Николаевна. - Окончила техникум связи. Изучала радиофизику во Львовском университете. Уже работая инженером, окончила экономический факультет "Политехники". Хотя мечтала стать библиотекарем. Во мне сочетаются точные науки с любовью к художественному слову. Взрослая жизнь в какой-то момент отодвинула на второй план детское увлечение литературой. Надо было работать. Сейчас бизнес достиг определенной ступени. Позволяет быть спокойной за наше предприятие и вернуться к тому, что мне ближе. За последние 10 лет в украинской литературе произошли позитивные изменения. Я веду статистику. Записываю прочитанные книги в специальную табличку. Есть колонки для писательниц и авторов-мужчин, есть отдельная для переводных произведений. За год читаю примерно 56 изданий. Оценки не ставлю.

Чтение повлекло за собой знакомства с писателями. Первым был Андрей Любка. Обратить внимание на этого автора посоветовала дочь.

Организовала ему презентацию в Золочеве. Пришло человек 100.

Все происходило красиво - в зале Золочевского замка. Горел камин времен короля Яна Собеского, Андрей читал бархатным голосом. Женщин на встречи с писателями приходит больше.

Когда Любка рассказывает о нашей дружбе, всегда подчеркивает, что нас соединила любовь к Балканам.

Вторая моя страсть после чтения - путешествия. Много путешествовала по странам бывшей Югославии. У Андрея Любки есть книга путевых заметок об этом регионе "В поисках варваров".

Люблю Балканы за простоту людей, вкусную еду, музыку, невероятный колорит.

По рекомендации Андрея открыла для себя Сараево. Город имеет особую энергетику, накопленную за время войны (с апреля 1992 по февраль 1996 сербы и русские наемники держали столицу Боснии в осаде. От бомбардировок, снайперского огня, голода погибли почти 10 тыс. сараевцев. - ГПУ). Такое впечатление, что живут сегодняшним днем. Перед гостем готовы преклонить мир, а с другой стороны - очень необязательные. Даже молодым передался страх того, что завтра может не наступить.

Через Андрея Любко я познакомилась с другими художниками. Они свели еще с другими. Не считала, сколько встреч организовала в Золочеве.

Писателям ничего не платим. Просто принимаем у себя дома. К их услугам - бассейн, винный шкаф. Получаю моральную компенсацию от того, что могу помочь другим впервые в жизни пообщаться с писателями. Когда-то сама их считала небожителями, а теперь имею возможность попить вместе кофе у себя на кухне.

Автор: Иван СТОЛЯРЧУК
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"Даже молодым передался страх того, что завтра может не наступить"». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
В эротическом наряде: раскованная блондинка с 4-м размером груди покоряет сеть
10
 Просмотров: 27324
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
Сексапильный политолог очаровывает снимками в нижнем белье
14
 Просмотров: 18559
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их &quot;долбо**ами&quot;
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
 6 Просмотров: 16452
&quot;Нагота - символ женской революции&quot; - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
"Нагота - символ женской революции" - польская топ-модель снялась обнаженной для глянца
5
 Просмотров: 15174
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения
В Украине начали действовать обновленные правила дорожного движения Просмотров: 10485
Культура
На теле скифской бабы остались следы от пуль, которые предназначались именно для него
На теле скифской бабы остались следы от пуль, которые предназначались именно для него Просмотров: 9
Казак - это не герой рекламы вареников, с усами в сметане
Казак - это не герой рекламы вареников, с усами в сметане Просмотров: 81
"Он - легенда в прямом смысле этого слова"
"Он - легенда в прямом смысле этого слова" Просмотров: 27
Даже самые родные могут оказаться монстрами
Даже самые родные могут оказаться монстрами Просмотров: 801
"Нельзя закрывать человека в "обезьяннике" и заставлять любить родину"
"Нельзя закрывать человека в "обезьяннике" и заставлять любить родину" Просмотров: 441
Больше всего комментируют
12
Во Львове "ЕС" и "Свобода" собрали сессию горсовета. Садовый заявляет об захвате власти
6
ОПЗЖ таскали веревкой девушку в вышиванке и венке. В сети назвали их "долбо**ами"
3
Зеленский обещает помощь ФЛП и работникам
3
"Мы запретим фашисткую символику" - Лукашенко о бкб-флагах митингующих
1
Будет провал по всему миру: экономист сделал прогноз на черную пятницу
Голосов: 1262
Голосование Что будете делать в карантин выходного дня?
  • То же, что и всегда. Карантин - неэффективен
  • Проведу время с пользой дома
  • Если все закрыто - буду гулять на свежем воздухе
  • Пообедаю в "Велюре" Николая Тищенко
  • Какой такой карантин выходного дня? Впервые слышу
Просмотреть