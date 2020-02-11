"ДахаБраха" возмутила академических музыкантов

 
Ексклюзивы
1/5
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
Тот, кто пришел после Вятровича: "Декоммунизацию надо делать по-другому"
1 Просмотров: 801
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
Авакова сейчас не уволят. Эксперт назвал причины
1 Просмотров: 1350
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Какой должна быть зарплата, чтобы украинцы не ехали на заработки
Просмотров: 3105
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Как получить квартиру от государства: все о льготных программах
Просмотров: 2277
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Правоохранителям открыли доступ к банковским счетам украинцев: назвали риски
Просмотров: 6678
Кого могут уволить после Богдана
Кого могут уволить после Богдана
Просмотров: 2097
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2097
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
Рябошапка может давать нагоняй всем, но этого не делает
1 Просмотров: 432
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Почему в Украине не может быть дешевой ипотеки: мнение эксперта
Просмотров: 1089
Фото
Все фото
2
3
5
2
2
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Большинство фильмов рассказывают женские истории
Съемки фильма &quot;Кобзар у степах Казахстану&quot; длились три года
Съемки фильма "Кобзар у степах Казахстану" длились три года
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
Киевлянка Анна Фесак слыла самой стильной актрисой Голливуда
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
В Одессе в восьмой раз открылся Международный кинофестиваль
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Художники рисовали то, что нравилось крестьянам
Интервью
1/5
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Украинские реки в критическом состоянии. Пьем некачественную воду - эколог
Просмотров: 621
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Милованова оставят, Аваков - стабилизатор. Что Зеленский будет делать с Кабмином
Просмотров: 2097
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
Путин возвращает историю к 1948 году - правозащитник Борис Захаров
3 Просмотров: 1062
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
"В ближайшие 50 лет нам мир с Россией не светит" - журналист опубликовал свои военные дневники
Просмотров: 1755
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
Восстановление Донбасса после российского нашествия займет 20-30 лет - Арестович
1 Просмотров: 1044
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
11 февраля 2020
Просмотров: 1017
Бог покарав
– Покарав нас пан Біг і не дав сніжку, – каже Петро з гірського селища Славське на Львівщині. Туристичний сезон триває, але місцеві ...
четверг, 13 февраля 2020 06:25

"ДахаБраха" возмутила академических музыкантов

  Комментировать
 

Финалисты Шевченковской премии в номинации "Музыка" вызвали возмущение среди академических музыкантов. На награду не претендует ни один из их коллег.

- Есть официальные условия, по которым выбирают лауреатов. Одна из них - временные рамки, - говорит музыковед, член Шевченковского комитета Любовь Морозова, 38 лет.

- Произведение должно быть написано в течение последних пяти лет. Наибольшее возмущение вызвал тот факт, что комиссия не допустила ко второму туру произведение Леонида Грабовского. Было написано в 1968 году. В 1976 году превратилось в симфонию-легенду, а в 2016-м его редакцию исполнили и подали на премию. Александра Козаренко в этом году подали дважды, как исполнителя и композитора. Произведения автор написал еще в 1990-е, поэтому к ним тоже добавили отметку "редакция". Это не соответствует условиям премии и возникают морально-этические вопросы к Киевской организации Национального союза композиторов Украины. Так схитрили.

Шевченковскую премию вручают не только за продвижение в классической музыке.

Лауреатами в свое время становились Владимир Ивасюк, Нина Матвиенко, группа "Пиккардийская Терция" и еще несколько музыкантов, которые не относятся к академическому жанру.

На Шевченковской премии в этом году претендуют этногруппа "ДахаБраха" с альбомом "Путь" и пластинка "Опыт" группы "Вивьен Морт".

- Первые сумели актуализировать украинский фольклор и популяризировать его за границей, - рассказывает Морозова. - Музыка "ДахаБраха" - феномен, который идет от традиционной аутентичной музыки. Когда мы говорим об украинских коллективах, в частности об ансамбле Вирского или хоре Веревки, это искусственный профессиональный вариант, созданный советскими временами. Полностью сконструированный коммунистической империей продукт, аналога которому нет в народном творчестве.

А в "Вивьен Морт" важна не только музыка. Кроме вокальных данных, академического образования, качества музыкальных произведений группы, стихи Даниэлы Заюшкиной находят отклик в обществе. Их хорошо знает и поет украинская молодежь.

Автор: Анна-Лилия КОКОРА
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «"ДахаБраха" возмутила академических музыкантов». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео
В России учительница занималась сексом с учеником. Интим попал на видео Просмотров: 55191
&quot;Молодоженов ведут к обнаженному шаману&quot; - показали необычную свадьбу на Бали
"Молодоженов ведут к обнаженному шаману" - показали необычную свадьбу на Бали
10
 Просмотров: 22257
&quot;Валите в другое государство&quot; - спортсмен сделал замечание депутату за язык
"Валите в другое государство" - спортсмен сделал замечание депутату за язык 1 Просмотров: 17622
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу
Пропавшую мать 2 детей нашли мертвой в лесу Просмотров: 15354
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка
В Киеве внезапно умерла украинская журналистка 1 Просмотров: 14707
Культура
Евгения Подобная собрала воспоминания пулеметчиц, минометчиц, женщин снайперов АТО
Евгения Подобная собрала воспоминания пулеметчиц, минометчиц, женщин снайперов АТО
"Пылающий Кремль снится чуть ли не каждому бойцу украинской армии"
"Пылающий Кремль снится чуть ли не каждому бойцу украинской армии" Просмотров: 54
В прокат вышел украинский исторический боевик
В прокат вышел украинский исторический боевик Просмотров: 234
У нас нет привлекательного образа стервы
У нас нет привлекательного образа стервы Просмотров: 81
"Комедия "Мои думы тихие" печальна, как сама жизнь"
"Комедия "Мои думы тихие" печальна, как сама жизнь" Просмотров: 108
Больше всего комментируют
9
"Лепили меня целым стадом": в Киеве неизвестные избили ветерана АТО
5
Дело Шеремета: Зеленский допускает, что правоохранителям придется извиняться
4
Зеленский в видео рассказал о зашкварах "слуг"
3
После назначения Ермака главой ОП влияние России на Зеленского усилится - Билецкий
3
Вода в Крым в обмен на освобождение Донбасса. Арахамия озвучил свою позицию
Голосов: 231
Голосование Кто выиграет футбольную Лигу чемпионов 2019/20?
  • 1) "Манчестер Сити"
  • 2) "Ливерпуль"
  • 3) "Барселона"
  • 4) "Реал"
  • 5) "Ювентус"
  • 6) "Бавария"
  • 7) "Пари Сен-Жермен"
  • 8) "Боруссия"/"Челси"/"Атлетико"/"Тоттенхем"
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua