"ДахаБраха" возмутила академических музыкантов

Финалисты Шевченковской премии в номинации "Музыка" вызвали возмущение среди академических музыкантов. На награду не претендует ни один из их коллег.

- Есть официальные условия, по которым выбирают лауреатов. Одна из них - временные рамки, - говорит музыковед, член Шевченковского комитета Любовь Морозова, 38 лет.

- Произведение должно быть написано в течение последних пяти лет. Наибольшее возмущение вызвал тот факт, что комиссия не допустила ко второму туру произведение Леонида Грабовского. Было написано в 1968 году. В 1976 году превратилось в симфонию-легенду, а в 2016-м его редакцию исполнили и подали на премию. Александра Козаренко в этом году подали дважды, как исполнителя и композитора. Произведения автор написал еще в 1990-е, поэтому к ним тоже добавили отметку "редакция". Это не соответствует условиям премии и возникают морально-этические вопросы к Киевской организации Национального союза композиторов Украины. Так схитрили.

Шевченковскую премию вручают не только за продвижение в классической музыке.

Лауреатами в свое время становились Владимир Ивасюк, Нина Матвиенко, группа "Пиккардийская Терция" и еще несколько музыкантов, которые не относятся к академическому жанру.

На Шевченковской премии в этом году претендуют этногруппа "ДахаБраха" с альбомом "Путь" и пластинка "Опыт" группы "Вивьен Морт".

- Первые сумели актуализировать украинский фольклор и популяризировать его за границей, - рассказывает Морозова. - Музыка "ДахаБраха" - феномен, который идет от традиционной аутентичной музыки. Когда мы говорим об украинских коллективах, в частности об ансамбле Вирского или хоре Веревки, это искусственный профессиональный вариант, созданный советскими временами. Полностью сконструированный коммунистической империей продукт, аналога которому нет в народном творчестве.

А в "Вивьен Морт" важна не только музыка. Кроме вокальных данных, академического образования, качества музыкальных произведений группы, стихи Даниэлы Заюшкиной находят отклик в обществе. Их хорошо знает и поет украинская молодежь.