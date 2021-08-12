"Черноморские игры" вывели на большую сцену Тину Кароль

50 исполнителей и групп примут участие в вокальном конкурсе 18-го Всеукраинского благотворительного детского фестиваля "Черноморские игры".

20-22 августа пройдет в Скадовске на Херсонщине. Фестиваль посвятили 30-летию независимости Украины.

Впервые на конкурс отправились более 2 тыс. претендентов из всех областей страны, в частности - с временно оккупированных территорий. Заявки принимали в течение двух лет, поскольку в 2020 мероприятие перенесли из-за коронавируса. В конкурсе примут участие дети от 6 до 16 лет.

- "Черноморские игры" сильно мотивируют молодежь, - говорит основатель фестиваля Николай Баграев, 57 лет. - Если посмотреть историю проекта, увидим Тину Кароль, Юлию Санину, Ивана Дорна, Дзидзьо, Настю Каменских, Надю Дорофееву и еще много интересных имен. Для детей важно иметь пример украинских звезд, которые раньше тоже стояли на этой сцене.

Выступления конкурсантов будет оценивать жюри - член Национального совета по вопросам телевидения и радиовещания Валентин Коваль, преподаватель вокала Алена Савинова, лидер группы "Антитела" Тарас Тополя, продюсеры Елена Мозговая, Нателла Чхартишвили-Зацаринная, Виталий Дроздов.

В рамках "Черноморских игр" пройдут дискуссионные клубы, мастер-классы, конференции с участием детей, родителей, педагогов и специалистов музыкальной индустрии. Программа также предусматривает творческие конкурсы - рисунок на стене, скульптура из песка и фотография.

Будут выступать звездные гости: Настя Каменских - гран-при "Черноморских игр-2004", Надя Дорофеева - первое место "Черноморских игр-2004", Тина Кароль - лауреат "Черноморских игр-1999", Tаяна - третье место "Черноморских игр-2000" , Мята - конкурсантка "Черноморских игр-1997", Mариетта - первое место "Черноморских игр-2003", Валерия Фурман - гран-при "Черноморских игр" -2019, Светлана Тарабарова, Александр Пономарев, Mонатик, Макс Барских, Анна Тринчер , Дантес, Никита Ломакин, Оля Цибульская, Артем Пивоваров, группы "Без Обмежень", "Антитела" и "Ґо-А".

Все мероприятия фестиваля бесплатные. Прямые телеэфиры будет показывать канал М1, онлайн-трансляция на фейсбук-странице "Таврийские игры", также будут прямые включения на "Нашем Радио".