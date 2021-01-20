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четверг, 21 января 2021 00:35

Часть кинотеатров не откроется

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10 млн грн собрала в прокате трагикомедия "Мои мысли тихие" режиссера 28-летнего Антонио Лукича. Стала самым кассовым украинским фильмом 2020-го и единственным, чьи сборы превысили расходы. Ленту посмотрели 109 тыс. зрителей.

Чтобы получить работу в Канаде, звукорежиссер и композитор Вадим отправляется на Закарпатье записывать голоса животных и птиц. Спутницей в поездке становится его мать Галина, которая работает таксисткой. Ссорится с сыном, не хочет пускать его за границу, по сюжету.

Второе место заняла сказка "Адская Хоругвь, или Казацкое Рождество" о временах Запорожской Сечи по произведению Сашка Лирника "О старом казаке, рождественском черте, четырех рогах и казацком роде" — 9,6 млн грн. На третьем — комедия "Наши котики" об украинских добровольцах на Донбассе — 8,7 млн грн. Эти ленты вышли до начала пандемии и карантинных ограничений.

В первую десятку также попали "Черкассы", "Преданная", "Голая правда", "Сказка старого мельника", "Атлантида", "Крепость Хаджибей", "Толока". Всего в течение 2020-го состоялись 24 отечественные кинопремьеры.

- Во всем мире ситуация в киноотрасли тяжелая. Даты премьер переносятся, закрываются сети кинотеатров, — говорит кинокритик Александр Гусев, 41 год. - У нас еще хуже. С нашим малым количеством кинозалов практически ни один современный украинский фильм не мог отбить вложенные средства и заработать. Не из-за того, что не имел симпатий широкой аудитории. А потому, что люди и не привыкли ходить в кино, и особенно им некуда ходить за пределами областных центров.

Теперь из-за карантина, ограниченного репертуара и нехватки поддержки кинотеатры не смогут выживать. Часть из них не откроется.

Лидером проката в Украине стала криминальная комедия британского режиссера Гая Ричи "Джентльмены". Собрала 77,5 млн грн.

Автор: Илья ПРОКОПЕНКО
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