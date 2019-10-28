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вторник, 29 октября 2019 00:05

Будут читать новые стихи Жадана

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- Современный поэтический вечер сочетает в себе слово, музыку, живопись и даже танец, - говорит режиссер и художница Ольга Михайлюк, автор идеи проекта "Разделительные".

В его рамках Сергей Жадан читал свои стихи.

Музыкальное сопровождение "Разделительных" - это импровизации белорусского аккордеониста Алексея Ворсобы и польского саксофониста Томаша Сикоры.

- Для мира это норма, - продолжает Ольга Михайлюк. - Есть целые фестивали такого, но наш проект уникален. Все делаем вживую, а не монтируем заранее видео или звук. Это не спектакль, который мы катаем и везде показываем одно и то же. Это всегда новое действо. Пишу на бумаге тушью, соком бузины, граната, вином, зеленкой. Вино - это не цвет любви, а кровь. Потому что у нас война. Изумруд зеленки - успокаивающий. Но условно, так как "любви изумрудное течение", как у Жадана. Слова выхватываю из декламируемого стихотворения - это маркеры, помогающие слушателям почувствовать разные эмоции. Заостряют их, будто лезвием. Я могу выхватить и оставить себе то, что хочется именно в тот момент. Например, Сергей читает: "Как хорошо, что я для нее умер. Как хорошо, что она забыла мое имя". Я пишу только фразу "как хорошо". Процесс создания проецируется на широкий экран. "Разделительные" побывали со своими презентациями в Риме, Праге, Берлине, выступили в Варшаве. Объездили всю Украину. Рисунки, созданные на выступлениях, висят между военными картами бойцов на Донбассе, в галереях, становятся эскизами интерьеров.

В "Художественном Арсенале" прозвучали стихи из будущего сборника Сергея Жадана "Список кораблей".

Автор: Мирослава СОКОЛОВА
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