Британцы считают украинскую экранизацию "Острова сокровищ" наилучшей

20 городов Украины будут принимать 5-й Фестиваль кино для детей и подростков "Чилдрен Кинофест". Состоится 25 мая — 3 июня.

— Открываем мероприятие британским документальным фильмом "Земля. Один потрясающий день", — рассказывает программный директор Илья Дядик, 33 года. — Это удивительное путешествие по разным уголкам мира. Ленту снимали в 22 странах, монтировали три года. Рассказывает о 40 видах животных и птиц, отношениях родителей и детей у зверей. Мельчайших птиц — колибри и пчел снимали в режиме макросъемки. Очень зрелищно, нужно смотреть на большом экране.

Покажем шведский фильм "Сив заблудилась во сне". Главная героиня, семилетняя девочка пришла ночевать к новой подружке. И попала в царство магии и чудес, с экзотической едой и ручными зверюшками. В действительности все это ей приснилось. Режиссеры картины имели целью объединить детей и родителей. Взрослым она напоминает, как это — быть ребенком. А малышне подсказывает, как реагировать на огромный мир.

Фильм "Лотти и Луиза: выходки близнецов" — 20-я экранизация романа немецкого писателя Эриха Кестнера. Две девочки, внешне одинаковые, встречаются в летнем лагере. Понимают, что близняшки. Что их разлучили в детстве. Чтобы помирить семью, меняются местами, по сюжету.

— В Украине творчество Кестнера не очень популярно, однако его произведения заслуживают внимания, — продолжает Илья Дядик. — Словакия и Чехия представляют более серьезную историю "Маленькая гавань", основанную на реальных событиях. 10-летней Яре не повезли с матерью. Женщина не заботится о дочке. Ведет себя, как ее однолетка, а не как взрослая. Яра решает, что может показать пример. Похищает на вокзале двух близнецов, которых на минутку оставили родители. Пытается заменить им мать.

Победителя фестиваля выберут с помощью голосования зрителей.

Во внеконкурсной программе будет специальный показ мультфильма "Остров сокровищ" Давида Черкасского. Картине исполнилось 30 лет.

— Я был в доме Роберта Стивенсона, автора романа "Остров сокровищ", в столице Шотландии Эдинбурге, — рассказывает актер Валерий Чигляев, 60 лет. Снимался в игровых вставках фильма. — Там кассета с нашим мультфильмом — на почетном месте. Британцы считают украинскую экранизацию наилучшей. На "Острове сокровищ" выросло целое поколение. Имею фото крутого байкера, у которого на спине — татуировка с моим персонажем.

Вход на все сеансы "Чилдрен Кинофеста" бесплатный, по предварительной регистрации на сайте фестиваля.