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среда, 06 января 2021 00:31

"Боялся показывать нашим ветеранам представление о матерях российских солдат"

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- Мне хотелось, чтобы о войне говорили сами россияне. Чтобы оценивали поступки, которые делает руководство их страны, - говорит директор - художественный руководитель столичного Молодого театра 44-летний Андрей Билоус. Его спектакль "Добро пожаловать в ад" получил премию ГРА как "Лучший камерный спектакль".

- Выбрал пьесу российского автора Владимира Зуева "Мамочки". Убрал слово "Чечня" и поставил "Украина". И это дословно легла на нашу ситуацию.

Историю о матерях, которые ищут своих детей на Кавказе, в России ставят как ура-патриотическую. Показывают, что чеченцы плохие, а русские женщины и солдаты, которые пришли на чужую землю воевать, - хорошие.

В моем спектакле уста этих мамочек проговаривают самые важные слова: войну надо заканчивать, потому что они устали искать погибших детей.

Война когда-то завершится. И нам придется строить диалог между простыми людьми, украинцами и россиянами. Для этого надо пройти определенные этапы, о которых рассказывает представление. Чтобы люди начали общаться, простили друг другу, могли сосуществовать. Понять, кто виноват - это Путин. Покаяться за убийства, извиниться. Тогда возможен диалог.

Почему спектакль имеет такое название?

- Одни из героев - убитые российские воины, попавшие в чистилище. Осознают, что за содеянное зло им одна дорога - в ад. Когда они это понимают, переосмысливают ситуацию. Говорят, что должны армией мертвых залезть в голову к верховному главнокомандующему и заставить его остановить войну.

Также в спектакль добавил реальные тексты украинских бойцов, письма с фронта, где рассказывают об ужасах войны, слова матерей, которые прощаются с погибшими сыновьями.

Как воспринимают постановку зрители?

- Тяжело. Говорят, что больше в театр не придут. Но потом снова приходят на эту же постановку со знакомыми и друзьями. Больше всего меня волновало, как воспримут ее ветераны и матери погибших. Потому что спектакль на русском о российских матерях. Мы сделали специальный показ для киборгов. Они смотрели, плакали и говорили, что все это правда.

Не хотел, чтобы в спектакле был перегиб. Потому что псевдопатриотизм тоже не объективный. Он уже не воспринимается, вызывает отвращение.

Вкусы зрителей во все времена и во всех театрах одинаковы. Есть небольшой процент вдумчивой публики, интересующейся искусством. И часть зрителей, которые приходят в театр за развлечениями. Мы не можем им в этом отказать. Однако стараемся не ставить чистые комедии, чтобы не упрощать восприятие театра. Нам трудно соперничать с телевизионным юмором. Хотим, чтобы комического у нас было дозировано, и спектакль как блюдо, состоял из многих ингредиентов: где можно подумать, посмеяться, почувствовать эмоции. Тогда зритель получает и комедию, и то, чего не ожидал. И приходит снова.

Как переживает Молодой театр карантин?

- Финансовая ситуация в театре сложная, как никогда. Вынуждены были перевести артистов на неполный рабочий день. Они только играют спектакли. Мы не можем оплачивать репетиции новых постановок. Нет средств на изготовление декораций, пошив костюмов, оплату авторских гонораров. Поэтому весь этот сезон будем играть только уже отработанный репертуар. Читаем пьесы, но премьеры не планируем. В 2020 году выпустили два спектакля, которые были готовы еще до карантина: "Ліки для Ліки", пьесу для которого написали в нашем театре в мастерской молодого драматурга, и "Момент" по произведениям Владимира Винниченко.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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06
января

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