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вторник, 17 сентября 2019 05:26

Белорусскому режиссеру запретили показывать фильм о его бабушке-украинке

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— Моей бабушке Зине 82 года. Она стала единственным борцом за Украину в маленьком коммунальном дворе Евпатории, — рассказывает белорусский режиссер 35-летний Александр Михалкович. Представил в Киеве свой документальный фильм "Моя бабушка с Марса". Дети женщины живут в Беларуси и Израиле. После аннексии Крыма родственникам сложно ее навещать. Смогли собраться, чтобы отпраздновать 80-летие.

— Начал снимать картину в 2013 году. Сначала акцентировал на отношениях бабушки и внука на своем примере, — продолжает Александр Михалкович. - Как пожилой человек познает современные технологии, учится пользоваться скайпом. Интернет призван сократить дистанцию. Но драма в том, что скайп не сблизил нас. Наоборот. Меня стало раздражать, что бабушка звонит каждый день. Я искал причины не ехать к ней, потому что можно и так общаться. Как раз начался Майдан, революция в Киеве. Произошла аннексия Крыма. Я продолжал снимать бабушку.

Живет в Евпатории 15 лет. Отстаивает, что Крым — часть Украины. А все вокруг — за Россию. Называют бандеровкой. Бабушка родилась в Сумах, до 16 лет жила там. И любовь к Украине в ней заложена с детства. В ее случае — это украинские песни, которые она поет, тоска по родине. Из-за политических взглядов с ней не разговаривает родная сестра. Соседка перестала с ней общаться. Говорит, что та ведьма. Меня заинтересовала ее позиция. Маленький человек, который не согласен с происходящим. Но не может ничего изменить. Все это очень истощило бабушку. Она собиралась продать дом, переехать. Но любит Крым, считает, что море ее лечит. Привыкла к такой жизни. Сейчас не представляю, как ее можно вывезти. Чтобы пересечь границу, надо идти 30 километров пешком. Бабушка плохо себя чувствует. Не сможет преодолеть эту дистанцию.

В снятом материале было много политики. Это может интересовать зрителя в Украине, но не за рубежом. Решили пойти в сторону вечных вопросов и проблем — одиночество, старость, проблема выбора и принятия решений. Название символичное. С одной стороны, Крым стал как Марс. Здесь царит абсурдность. А с другой, Марс — бог войны. Зрители нам говорили, что наша бабушка тоже олицетворяет Марс, потому что воинственная.

Частично кино снимал сам, затем присоединился белорусский оператор Сяргей Канапляник. Снимали на камеру профессионального фотоаппарата. Украинцам невозможно поехать в Крым. Из-за акцента на нас реагировали параноидально. Даже хотели вызвать ФСБ. Приходилось показывать свои паспорта. Тогда люди успокаивались и говорили "О, братья". Снимали, как отдыхающие поют в караоке на набережной. Как развлекаются на дискотеке. Там к нам подошли агрессивные мужчины: "Что это ты снимаешь?". Оператор сориентировался и сказал "Что-что? На память".

Ленту уже увидели на фестивалях в чешском Иглаве, в немецком Мюнхене, сербском Белграде. Зрители восприняли хорошо. Из зала не выходили, смеялись. Спрашивали, как сейчас бабушка. В Беларуси минкультуры запретило показывать фильм. Когда показал бабушке, ей понравилось. Но заметила, почему в конце не сказал, что она осталась одна.

Фильм сделан в сотрудничестве украинских и белорусских продюсеров. Общий бюджет ленты составляет 2,3 млн грн.

— Меня зацепила главная героиня. Бабушка Зина очень живая, позитивная. Напомнила мою маму, — говорит продюсер Игорь Савиченко, 44 года — Это очень личная история. Поэтому близка каждому. Рассказана искренне, с юмором. Режиссер не стесняется своей семьи. На самом деле такая история может происходить в любом маленьком городе. Откуда уехала вся молодежь. Крым тут как специфический театр абсурда. Поэтому фильм получился не такой депрессивный. А смешной и добрый.

"Моя бабушка с Марса" идет в украинском прокате с 5 сентября.

Автор: Марина НЕПИЙВОДА
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