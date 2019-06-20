Анатолий Криволап расписал сельский храм

Храм Покрова Пресвятой Богородицы в селе Липовка Макаровского района Киевской области распишет самый дорогой художник Украины Анатолий Криволап, 72 года, вместе с Игорем Ступаченко, 64 года.

- Липовка - обычное село на 800 дворов, - рассказывает отец Геннадий, 53 года.

- При СССР в Макаровском районе было два колхоза-миллионера - Липовка и Мотыжин. Я там живу уже 27 лет. Служу в старом храме, построенном в 1947-м. На месте сгоревшего в 1941 году. Это одноэтажное деревянное здание, обложенное кирпичом. История этого прихода очень интересна. Первый храм построили в 1703-м. Земли здесь выделялись для инвалидов и участников суворовских походов. В 1870 храм обновили и перестроили. Этим занимался двоюродный брат Федора Достоевского - Андрей. Служил священником. Эта церковь стояла до Второй мировой, пока в нее не попал снаряд. После 1945-го в церкви действовал быткомбинат, ветеринарная больница. Когда я приехал в 1993 году на приход, там работала бухгалтерия потребительской кооперации. Новая церковь стоит в пяти метрах напротив. Храм Покрова Пресвятой Богородицы строится уже 19 лет. Мне понравилась идея. Росписи хорошие. Это византийский стиль, от которого мы отвыкли. Акцент на символике, а не на деталях. Анатолий Криволап говорил, что неверующий. Но это молитва.

До 14 июля в столичной галерее "Лавра" можно увидеть выставку работ Анатолия Криволапа и Игоря Ступаченко. После выставки росписи встроят в храм Покрова Пресвятой Богородицы.