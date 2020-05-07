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Звездные секреты: Виктор Бронюк поделился кулинарными лайфхак

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Звездные секреты: Виктор Бронюк поделился кулинарными лайфхак
Виктор Бронюк рассказал кулинарные секреты. Фото: ictv.ua

Лидер группы "Тик" Виктор Бронюк раскрыл секреты легкого приготовления блюд.

Ими делится в кулинарном шоу "Первое, второе и компот".

Лайфхак Виктора Бронюка:

1. Не добавляйте укроп к блюдам перед жаркой

Запеченный укроп теряет аромат и приятный внешний вид. Добавлять свежую зелень к готовым блюдам, чтобы полностью раскрыть полезные свойства зелени.

2. Солить овощи для зажарки.

Так они пустят сок и будут меньше пригорать. Можно приготовить сочную зажарку с добавлением минимум масла или сливочного масла.

3. Протирать сухой салфеткой сковородку перед использованием

В разогретом масле вода стрелять, а мокрые продукты начнут прилипать.

Не стоит использовать для жарки живу масло прямого отжима, то будет резко ощущаться вкус растения, из которого изготовлена ​​масло - подсолнечника или кукурузы.

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4. Одноразовый пакет вместо тарелки для панировки

Засыпать в пакет муку, закрыв края. Потрясти, чтобы равномерно распределить муку. Так рабочая поверхность будет чистой, а остатки можно будет повторно использовать.

5. Соль от лука

Чтобы лук при нарезке не пекла глаза, посыпать доску солью. Соль будет впитывать сок лука, и он не будет раздражать глаза.

Руккола разнообразит весенний рацион. Она содержит витамины группы В, витамин С, железо, медь, цинк, селен, магний, калий, кальций. Также хорошо влияет на нервную систему и не дает развиваться раковым клеткам.

Зелень хорошо сочетается с различными сырами, мясом и рыбой. Руколу часто добавляют в пасту, пиццу, ризотто, а также в популярный соус песто.

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