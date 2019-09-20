Завтрак из лаваша готовят за минуты - рецепт

Сделать вкусный и простой завтрак с хрустящей корочкой можно за считанные минуты.
Ингредиенты для вкуснятины описывает Радио Максимум.
2 больших или 4 маленьких лаваша, 4 шт. яйца, 130 г сыра, 1 большой помидор большой, 50 г сливочного масла, соль по вкусу.
Надо подготовить большую тарелку и налить туда немного воды. Вмокаем нарезанные лаваши с 2 сторон в воде. Нагреваем сковороду и кладем небольшой кусок масла. Когда масло растает, выкладываем лаваш на сковородку.
Сразу же сверху разбиваем яйцо. Солим. Вилкой взбалтываем яйцо и размазываем по поверхности лаваша. Посыпаем тертым сыром. Распределяем по поверхности.
Когда яйцо слегка схватится, а сыр расплавится, переворачиваем лаваш. К середине кладем два тонких кружочка помидора. Так же можно положить ветчину, колбасу или бекон. Затем заворачиваем нашу начинку, собирая края к центру. Составляем конвертик.
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Обжариваем на одной стороне, переворачиваем и жарим на другой стороне. Выкладываем на тарелку и украшаем зеленью.
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