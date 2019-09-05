Что категорически не стоит есть на завтрак

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Прежде, чем начать завтрак с чашечки свежесваренного кофе и кусочку торта, хорошо подумайте - спасибо вам ваш организм. Утро - это время сложных углеводов, которые помогут настроить правильно день, пишет "24 здоровье".

Врач Наталья Зубарева перечислила продукты, от которых стоит отказаться на завтрак.

1) Сладости

Это не только проблемы с поджелудочной железой в будущем, но и снижение мозговой активности в течение дня. Через сладости утром вам будет сложно сконцентрироваться на работе.

2) Кофе

Этот напиток натощак повышает уровень кортизола, очень нежелательно. Лучше пейте кофе через 40-50 мин после еды.

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3) Сырые фрукты и овощи

Кислоты, содержащиеся в них, раздражают слизистую желудка. Сырые овощи и фрукты на завтрак - это риск получить гастрит. Особенно важно не нарушать это правило тем, у кого есть проблемы с желудочно-кишечным трактом. Салат натощак может вызвать дискомфорт или повышенное газообразование.

4) Красное мясо

Мясо - это тяжелая пища для желудка в принципе, а с утра - тем более. Организму надо потратить много энергии для переваривания куска мяса. Поэтому после употребления этого продукта вам захочется спать.

5) Холодная вода

Холодная вода натощак провоцирует плохое кровообращение и, как следствие, замедление метаболизма. Зато теплая вода запускает работу желудка и поможет организму проснуться.

6) Продукты, содержащие дрожжи

Натощак такие продукты приведут к вздутию и серьезного нарушения пищеварения.

7) Льняное масло, рыбий жир и другие добавки

Это касается всего, кроме лекарств, которые нужно употреблять натощак.

Существует огромный список продуктов, которые не нужно сочетать в одном блюде. Но есть и альтернативный перечень, в котором определенные продукты можно и нужно употреблять вместе.