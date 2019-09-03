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вторник, 03 сентября 2019 01:35

Когда пища усваивается лучше: идеальные и несовместимые сочетания продуктов
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Существует огромный список продуктов, которые не нужно сочетать в одном блюде. Но есть и альтернативный перечень, в котором определенные продукты можно и нужно употреблять вместе.

Феномен сочетаемости известен как "пищевая синергия", а принцип его в том, что полезные вещества и витамины одного продукта прекрасно дополняют таковые в другом. В итоге полезные вещества усваиваются намного лучше, быстрее и эффективнее.

Полезные сочетания продуктов

1. Имбирь и мед

 

Это сочетание обладает общеукрепляющим и эффективным противовоспалительным действием. Все объясняется взаимодополняющими друг друга ферментами. Напиток, настоянный на имбире и меде, отличное натуральное средство, укрепляющее иммунитет.

Лучше всего пить его в межсезонье, заменяя им чай. Таким образом вы защитите свой организм от инфекционных и простудных заболеваний.

2. Шпинат и свекла

Чтобы увеличить пользу от шпината, употребляйте его вместе со свеклой. По мнению диетологов, темно-зеленые листовые овощи, такие как шпинат и капуста, лучше всего принимать в пищу вместе с другими вегетарианскими носителями витамина С, потому что всасывание железа значительно улучшается с помощью этого витамина.

3. Помидоры и оливковое масло

Помидоры насыщены антиоксидантом под названием ликопин, который снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний и рака.

Ликопин к тому же - это отличное жирорастворимое вещество. Его сочетание со здоровым, мононенасыщенным жиром, таким как оливковое масло, способствует еще более эффективному всасыванию.

4. Говядина и морковь

Это отличная "сердечная" еда, которая повысит иммунную систему. Витамин А, содержащийся в моркови, лучше всего усваивается при связывании с белком. Более того, говядина обеспечивает организм дополнительной дозой цинка, которая также защитные функции иммунной системы.

5. Красное мясо и розмарин

 

Тяжесть в желудке от красного мяса может смягчить розмарин, более того, он придаст мясу неповторимый вкус. Розмарин содержит антиоксиданты - розмариновую и карнозиновую кислоты. Они, могут поглощать и нейтрализовывать свободные радикалы, содержащиеся в мясе и являющиеся одной из ключевых причин старения организма.

6. Апельсиновый сок и овсянка

Это настоящий завтрак чемпионов. Доказано, что этот дуэт предотвращает сердечные приступы и очищает артерии в два раза эффективнее, чем каждый из них по отдельности. Органические вещества, известные как фенолы, содержатся в обоих продуктах и стабилизируют уровень холестерина при совместном употреблении.

В овсянке быстрого приготовления содержится слишком много сахара, соли и красителей, поэтому отдавайте предпочтение кашам, требующим варки.

7. Черника и виноград

Эти фрукты богаты на антиоксиданты, отлично подходят как для самостоятельного перекуса, так и для добавления в йогурт. Доказано, что вместе они дают сильнейшее действие антиоксидантов, чем если употреблять их по отдельности.

8. Говяжья печень и болгарский перец

 

Эти продукты и по отдельности очень полезны, а в сочетании друг с другом – это идеальное блюдо. Печень – это отличный источник железа, которое лучше всего усваивается в сочетании с витамином С, содержащимся в большом количестве в болгарском перце.

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9. Зеленый чай и лимон

Это сочетание не просто вкусно, но и невероятно полезно. Когда лимонный сок попадает в чай, происходит семикратное усиление действия полезных ферментов катехинов. Эти ферменты борются с онкологическими заболеваниями, укрепляют иммунитет и замедляют процесс старения.

 

10. Яблоки и красное вино

Диетологи и врачи сходятся во мнении, что для обеспечения организма всеми необходимыми минералами и витаминами достаточно съедать одно яблоко в день. Если сделать их закуской к вину на постоянной основе, то вы значительно уменьшите риск развития онкологических заболеваний и улучшите работу сердечно-сосудистой системы. Главное, не переборщить с вином: дневной максимум – 2 бокала по 150 мл.

11. Куриное мясо и гречка

Гречка укрепляет иммунитет, способствует улучшению работы пищеварительной системы и представляет собой кладезь витамина В6, который регулирует процесс выработки женских гормонов, усиливает защитные силы организма и нормализует работу нервной системы.

Куриное мясо содержит много цинка, который помогает витамину лучше усвоиться. Помимо прочего, цинк положительно влияет на память, иммунитет и внимание.

 

12. Морковь и грецкие орехи

Грецкие орехи богаты витамином Е, а морковь насыщена каротином. Витамин Е улучшает усвоение каротина и не дает ему разрушаться. Благодаря регулярному употреблению в пищу этого дуэта вы сможете улучшить внешний вид и состояние ногтей, волос и кожи. Также укрепляется иммунитет, улучшается память и внимание.

13. Твердый сыр и петрушка

Это сочетание полезно для здоровья костей. В твердых сортах сыра присутствует много цинка, а зелень богата витамином Е, который во много раз усиливает антиоксидантные свойства этого элемента.

Вредные сочетания продуктов

1. Крахмал + кислые продукты

Не стоит есть картофель или тыкву с помидорами, также не нужно сразу после каши из чечевицы выпивать апельсиновый сок. В результате химической реакции все продукты утратят свои полезные качества и грузом упадут в желудок.

2. Фрукты после плотного приема пищи

 

Для переваривания первых горячих блюд нужно много времени. Фрукты же начинают гнить в желудке уже через 15 минут. Поэтому фрукты лучше начинать есть не менее, чем через полчаса после основного блюда.

3. Фрукты после белковых продуктов

Это касается яблок, груш, винограда, сливы, абрикоса и арбуза. Не ешьте их после мяса, рыбы, яиц и грибов. Причина – разная скорость переваривания.

4. Кофе + ржаной хлеб с маслом

Если вы любитель выпить утром чашечку кофе с бутербродом, то знайте, что ничего хорошего эта привычка не несет. Кофеин не дает полезным веществам из масла и хлеба всасываться в организм.

5. Пиво + арахис

 

Это классическое сочетание, о губительных свойствах которого мало кто знает. Арахис на самом деле принадлежит к семейству бобовых, а не ореховых. В комбинации с алкоголем бобовые утрачивают все свои полезные качества и превращаются в тяжелый для организма продукт.

6. Дыня + алкоголь

Это самое надежное слабительное. Если вы запьете дыню холодной водой, кефиром или йогуртом, получите тот же эффект.

7. Арбуз + соленые продукты

В результате такого микса жидкость задержится в организме, и вы получите отеки и опухшее лицо.

8. Молоко + огурец или + соленая рыба

На самом деле все зависит от конкретного человека. У некоторых людей такое сочетание вызывает брожение в желудке, а иногда дело доходит и до отравления. Огурцы или соленая рыба, попав в желудок, окисляют молоко, поэтому оно сразу же сворачивается. Несмотря на это, в культуре питания некоторых стран все равно есть блюда, которые сочетают в себе эти продукты. К примеру, форшмак.

Салат из свеклы можно посыпать тертым шоколадом (желательно черным), и он приобретет более богатый вкус. Дело в том, что свекла получает свой вкус благодаря таким веществам, как геозим и пиразин (которые также содержатся в темном шоколаде). Свекла с шоколадом дает необычное сочетание сладкого и горького.

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