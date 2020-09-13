Закусочные доски к вину: показали 10 идей стильной подачи

Доска с различными закусками - модный тренд. Такие подают в изысканных ресторанах. Если переплачивать не хочется, с легкостью можно собрать ее самостоятельно.
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Обычно используют деревянную или прямоугольную доску большого размера. Также она может быть изготовлена из камня, стекла, металла, реже - искусственных материалов.
На доску выкладывают ассорти мясных и колбасных изделий, сыров, овощей, фруктов, орехов и соусов к ним. Кроме этого ломтики хлеба или подсушенного лаваша, крекеры, хлебцы и тому подобное. Компоновать можно разные продукты. Все зависит от вашей фантазии и тематики стола.
Сырную тарелку формируют из четырех и более сортов сыра. Их располагают по нарастающей вкуса - от нежных и мягких до самых вяжущих и острых.
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