Уникальное изобретение: сахарную пудру делают вилками

Для оригинальности сахарную пудру делают похожими на животных Фото: inosmi.ru

7 декабря отмечают День сахарной ваты. Ее история начинается с XIV века, когда десерт появился в Италии в XVI веке. В то время сладкая вата считалась очень дорогим лакомством, потому как сахар был достоянием богатых.

И было трудно сделать такой продукт из-за отсутствия специального аппарата. Сахар плавили в кастрюле, а тонкие "нити" "вытягивали" с помощью специальных вилок.

Первый аппарат для сладкой ваты создали в 1897 году Уильям Моррисон и Джон Вартон. Ее делали из растопленного сахара, который выливался через сито на холодный вращательное металлический барабан, а нити собираются в комок. Подхвачены воздушным потоком от вентилятора, струи расплавленного сахара мгновенно кристаллизуются в виде тонких нитей, подобных вате или шерсти, и собираются оператором на деревянную или картонную палочку в виде шара.

В 1920-х годах сладкая вата стала общедоступной. Для ее приготовления необходимо всего 15 г сахара. Вата на ощупь как шерсть, а внешние напоминает хлопок. При контакте со слюной мгновенно тает во рту.

Для изменения природного белого цвета может применяться пищевой краситель. Может иметь разный вкус, в том числе клубники, лимонада, черники, лайма, винограда, апельсина, арбуза, ананаса, манго.

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Оригинально украшенные кексы даже смаковать по-другому. Особенно уютный вид эти сладости имеют осенью. Тогда хочется их покрыть красно-оранжевой помадкой. Или прикрыть сахарным листьями. Не менее креативно выглядят кексы с мини-тыквой или морковкой.