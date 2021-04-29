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четверг, 29 апреля 2021 10:14

Украинский телеведущий поделился рецептом пасхальной буженины

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Украинский телеведущий поделился рецептом пасхальной буженины
К праздничному столу семья Максима Сикоры традиционно запекает буженину. Фото: телеканал "Украина"

На Пасху хозяйки стараются накрыть пышный стол. Кроме обрядовых блюд готовят собственные, коронные, чтобы удивить родных. Семья украинского телеведущего Максима Сикоры не стала исключением. Его жена Наталья запекает ароматную буженину. Рецептом мясного деликатеса поделилась и с нами.

Ингредиенты:

мясо свинины - 3,5 кг

лавровый лист - 6-7 шт.

сухой базилик - 1,5 ч.л.

розмарин - 1,5 ч.л.

кориандр молотый - 1,5-2 ч.л.

паприка сушеная - 0,5 ч.л.

перец черный молотый - 1 ч.л.

чеснок гранулированный - 2 ч.л.

мускатный грих- щепотка

корица - щепотка

соль - 1,5 ст.л.

Приготовление:

Мясо свинины проколоть по всему периметру ножом в полтора-два сантиметра в диаметре. Для маринада смешать лавровый лист, сухой базилик, розмарин, молотый кориандр, паприку сушеную, черный перец, чеснок. Всыпать щепотку молотого мускатного ореха и корицы. Они придадут вкусу выразительности и пряного аромата. Всыпать соль и смешать.

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Полученной смесью смазать кусок мяса. Важно не забыть об отверстиях, в которые также должны попасть приправы. Заправленное мясо переложить в холодильник на сутки. Перед запеканием смазать оливковым маслом. Первые 20 минут запекать при температуре 200 градусов. Затем - полтора-два часа в зависимости от режима духовки при температуре 150-160 градусов. Если нравится более пикантный вкус и хрустящая корочка, следует в стакане смешать мед и горчицу, затем смазать этой смесью мясо после запекания. После чего поставить на 5-10 минут на режим "гриль". Готовое блюдо получается сочным, нежным и ароматным.

Кондитер Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального кулича на Пасху. Он называется краффин с начинкой. Это нечто похожее между слоеным круассаном и маффином.

Автор: Влада Москвитис
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