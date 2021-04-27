Елизавета Глинская научила готовить пасху, которая напоминает круассан

Кондитер Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального кулича на Пасху. Он называется краффин с начинкой. Это нечто похожее между слоеным круассаном и маффином.
Об этом написала в Instagram.
"На кухне не стоит бояться экспериментировать. Традиционные куличи можно заменить на краффины с пастой пралине. Не сомневаюсь, что именно эта праздничная выпечка станет вашей любимой", - рассказала Елизавета Глинская.
Ингредиенты:
300 мл молока
20 г сахара
15 г свежих дрожжей
150 г муки
2 яиц
100 г сахара
5 г соль
500 г муки
100 г сливочного масла
Ингредиенты для начинки:
200 г пасты пралине
100 г сливочного масла 82%
Приготовление:
Просеять муку через сито, чтобы не было комков. В миску с теплым молоком добавить дрожжи, сахар, муку. Перемешать до однородной консистенции.
Накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 1 ч.
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В чашу комбайна выложить сливочное масло и пасту, перемешать до однородной консистенции.
Стол помазать маслом. Тесто разделить на шесть частей и раскатать до прямоугольной формы. Толщина - 3 мм. В середину выложить начинку.
Завернуть в рулет. Отступить от края теста и разрезать посередине. Закрутить краффин, выложить в форму для пасхи.
Накрыть полотенцем, оставить на 1 ч.
Разогреть духовку до 180°C и выпекать краффины 35 мин. до готовности.
Оставить до полного остывания и посыпать сахарной пудрой.
Печенье красный бархат - оригинальный и яркий десерт, который покорил большинство любителей сладостей по всей стране. Готовится просто и быстро. Справится даже ребенок.
Рецепту убийственно вкусного печенья в YouTube поделилась известная кондитерка Елизавета Глинская.
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