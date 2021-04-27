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вторник, 27 апреля 2021 14:05

Елизавета Глинская научила готовить пасху, которая напоминает круассан

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Елизавета Глинская научила готовить пасху, которая напоминает круассан
Рецепты Глинской: кулич лучше заменить на краффин с начинкой. Фото: instagram.com

Кондитер Елизавета Глинская поделилась рецептом оригинального кулича на Пасху. Он называется краффин с начинкой. Это нечто похожее между слоеным круассаном и маффином.

Об этом написала в Instagram.

"На кухне не стоит бояться экспериментировать. Традиционные куличи можно заменить на краффины с пастой пралине. Не сомневаюсь, что именно эта праздничная выпечка станет вашей любимой", - рассказала Елизавета Глинская.

Ингредиенты:

300 мл молока

20 г сахара

15 г свежих дрожжей

150 г муки

2 яиц

100 г сахара

5 г соль

500 г муки

100 г сливочного масла

Ингредиенты для начинки:

200 г пасты пралине

100 г сливочного масла 82%

Приготовление:

Просеять муку через сито, чтобы не было комков. В миску с теплым молоком добавить дрожжи, сахар, муку. Перемешать до однородной консистенции.

Накрыть пищевой пленкой и оставить в тепле на 1 ч.

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В чашу комбайна выложить сливочное масло и пасту, перемешать до однородной консистенции.

Стол помазать маслом. Тесто разделить на шесть частей и раскатать до прямоугольной формы. Толщина - 3 мм. В середину выложить начинку.

Завернуть в рулет. Отступить от края теста и разрезать посередине. Закрутить краффин, выложить в форму для пасхи.

Накрыть полотенцем, оставить на 1 ч.

Разогреть духовку до 180°C и выпекать краффины 35 мин. до готовности.

Оставить до полного остывания и посыпать сахарной пудрой.

Печенье красный бархат - оригинальный и яркий десерт, который покорил большинство любителей сладостей по всей стране. Готовится просто и быстро. Справится даже ребенок.

Рецепту убийственно вкусного печенья в YouTube поделилась известная кондитерка Елизавета Глинская.

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