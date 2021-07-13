Три одесских блюда, которые погружают в местный колорит

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Одесса - украинская жемчужина, расположенная на берегу Черного моря. Несмотря на это местная кухня славится не только морскими дарами. В ней объединены традиции украинского, еврейского, болгарского, греческого, армянского, молдавского и грузинского народа. На протяжении долгих лет люди делились рецептами и вкусами с украинцами. Так и появились самобытные аутентичные одесские блюда, которые туристы обожают и сегодня.

Форшмак

Автор: Vegas Café Наилучшая сельдь для форшмака - из бочки.

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Ингредиенты:

яблоко - 2 шт.

масло - 75 г

яйца - 2 шт.

грецкий орех - 5 шт.

сельдь - 2 шт.

лук - 1 шт.

лимонный сок - ч. л.

оливковое масло - 1 ст. л.

соль, перец - по вкусу.

Приготовление:

Филе сельди дважды прокрутить через мясорубку. Очистить яблоки от кожуры и сердцевины. Вместе с очищенным луком измельчить в мясорубке. Смешать с рыбой. В готовый фарш добавить масло, сок лимона, соль, перец, грецкие орехи, натертые на мелкой терке, и отварные яйца. Смешать до однородности. Форшмак выложить в тарелку, полить оливковым маслом. Прекрасно сочетается с гренками из черного хлеба.

Жареная барабулька

Автор: http://kenguru.od.ua/ Жареную барабульку одесситы едят, как семечки.

Ингредиенты:

барабулька - 1 кг

мука - 3 ст. л.

масло - 3 ст.л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Очищенную рыбу избавить от внутренностей и черной пленки. Смешать муку и специи, погрузить в них барабульку. Обжарить на разогретой сковороде в течение 5 мин. с каждой стороны. Убрать лишний жир с помощью бумажного полотенца. Подать с лимоном.

Вертута с яблоком

Автор: smakcafe.od.ua Готовый десерт посыпают сахарной пудрой.

ингредиенты:

для теста:

мука - 350 г

масло - 75 г

вода - 150 г

яйцо - 1 шт.

соль, сахар - щепотка

Для начинки:

яблоки - 500 г

сахар - 150 г

изюм - 40 г

корица - 3 г

Приготовление:

Замесить вытяжное тесто. Разделить его на две части и сформировать шарики. Накрыть миской и дать постоять 1 ч. Яблоки очистить и нарезать кубиками, смешать их с сахаром, изюмом и корицей. Раскатать тесто. Смазать с растопленным маслом, выложить с одного края яблоки и скатать рулетом. Края завернуть. На противень постелить пергаментную бумагу и выложить вертуту. Выпекать 30-40 мин. при температуре 170°C. За 10 мин. до готовности смазать яйцом и посыпать сахаром. Готовый рулет нарезать на порционные куски.

Рулет с вишнями - десерт, который пахнет бабушкиными руками и детством. Хотя и на первый взгляд кажется, что приготовить его просто, есть определенные хитрости, которые надо знать. Особенно, когда приходится работать с дрожжевым тестом. Кулинар Евгений Клопотенко рассказал, как приготовить так, чтобы блюдо получилось сочным и нежным одновременно.