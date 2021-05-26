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вторник, 01 июня 2021 16:29

Торт ко Дню защиты детей: как приготовить Киндер Милк Слайс

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День защиты детей стал традиционным в Украине. Чтобы отпраздновать его весело, можно с малышами приготовить интересный торт. По вкусу он напоминает Киндер Милк Слайс. Понравится как детям, так и взрослым.

Автор: vkusso.blogspot.com
  Крем для торта делают из сливочного сыра и меда.
Крем для торта делают из сливочного сыра и меда.

Ингредиенты:

Для бисквита:

Яйца - 3 шт.

Мука - 125 г

Какао - 40 г

Сливки - 125 мл

Сахар - 125 г

Разрыхлитель - 1/2 пакетика

Для крема:

Сливочный сыр (маскарпоне) - 500 г

Мед - 70 г

Сливки - 200 мл.

Сахар - 100 г

Приготовление:

Разбить в миску яйца, добавить сливки и перемешать. Сюда же просеять муку и какао. Добавить сахар, разрыхлитель. Перемешать. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, разровнять.

Выпекать в прогретой духовке 20 мин. при температуре 180°С.

Для приготовления крема к мягкому сливочному сыру добавить мед. Взбить миксером несколько минут, сыр должен стать очень плотным.

Взбить сливки с сахаром и добавить к сыру. Перемешать венчиком.

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Бисквит разрезать на две равные части. Помазать кремом и прижать. Выровнять крем со всех сторон. Перед подачей держать в холодильнике 2-3 часа.

Кулинарный експертк и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из творога, апельсинового сока, кураги, цедры, с семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.

foodandmood.com.ua
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