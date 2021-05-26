Торт ко Дню защиты детей: как приготовить Киндер Милк Слайс

День защиты детей стал традиционным в Украине. Чтобы отпраздновать его весело, можно с малышами приготовить интересный торт. По вкусу он напоминает Киндер Милк Слайс. Понравится как детям, так и взрослым.
Ингредиенты:
Для бисквита:
Яйца - 3 шт.
Мука - 125 г
Какао - 40 г
Сливки - 125 мл
Сахар - 125 г
Разрыхлитель - 1/2 пакетика
Для крема:
Сливочный сыр (маскарпоне) - 500 г
Мед - 70 г
Сливки - 200 мл.
Сахар - 100 г
Приготовление:
Разбить в миску яйца, добавить сливки и перемешать. Сюда же просеять муку и какао. Добавить сахар, разрыхлитель. Перемешать. Вылить тесто на противень, застеленный пергаментом, разровнять.
Выпекать в прогретой духовке 20 мин. при температуре 180°С.
Для приготовления крема к мягкому сливочному сыру добавить мед. Взбить миксером несколько минут, сыр должен стать очень плотным.
Взбить сливки с сахаром и добавить к сыру. Перемешать венчиком.
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Бисквит разрезать на две равные части. Помазать кремом и прижать. Выровнять крем со всех сторон. Перед подачей держать в холодильнике 2-3 часа.
Кулинарный експертк и судья "Мастер шеф" Татьяна Литвинова готовит полезные сырники по собственному рецепту. Их делает из творога, апельсинового сока, кураги, цедры, с семенами чиа. Подает со сметаной или йогуртом.
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