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пятница, 07 августа 2020 10:48

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

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Священники начали в церквях пить пиво вместо вина
Международный день пива придумал американец. Фото: life.pravda.com.ua

7 августа отмечают Международный день пива. Его основателем является американец Джесс Авшаломов, который хотел так привлечь еще больше гостей в свой бар.

Пиво считается третьим по популярности напитком в мире после воды и чая. Оно имеет тысячи рецептов и миллионы поклонников во всех уголках планеты. К примеру, на одном из самых популярных пивных фестивалей - немецком "Октоберфесте" в прошлом году выпили 7500000 литров пива.

До открытия дрожжей Луи Пастером оставались целые столетия, фильтрования еще не стало мировым трендом, поэтому волшебный густой и темный напиток в Месопотамии, например, употребляли через трубочку, чтобы избежать твердых частиц.

Из Вавилона рецепт пива с полбы и ячменя, преодолев Кавказ, пришел в Европу. Скифы варили пиво из ячменя, проса, овса и измельченного риса. Германцы, как и вавилоняне, добавляли для горчинки различные травы: полынь, вересковый цвет, ягоды плюща и лавра, молодые ивовые побеги.

С ростом популярности пива его стали варить не только горожане, но и священники. Там, где плохо рос виноград, вино на литургиях официально заменяли пивом. Ахенский собор даже издал специальную "таблицу соответствий", где норма вина для священников соотносилась с нормами пива.

В XVI веке потребление пива достигало невероятно высокого уровня - например, в Швеции его пили в 40 раз больше, чем сейчас. Одни исследователи объясняют это "океанской" жаждой - потому тогдашние люди употребляли много засоленных продуктов: мясо, рыбу, сыры и тому подобное. Другие считают, что питательный напиток добавлял калорий в не слишком разнообразен рацион. Пивной суп с хлебом и копченостями - традиционное блюдо тех времен.

В 1712 году первая большая пивоварня открылась во Львове. Петр в поисках концептуальных новинок для своей империи прихватил из Европы рецепты пива на хмеля. Пиво, вино и водку продавали возле Золотых, Печерских и Львовских ворот, в кабаках.

XIX века подарило миру открытия пивных дрожжей. Благодаря этому появилась технология низового брожения, по которой сейчас в мире варят миллиона литров пива.

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Есть 3 вида пива - эль, смешанное и лагерь. Эль варится из ячменного солода с использованием пивных дрожжей верхового брожения. Эль бывает как темным, так и светлым. Существует всего 22 вида эля.

Лагерь варится из ячменного солода с использованием пивных дрожжей низового брожения. Он также бывает светлым и темным - всего 12 видов.

Смешанное (спонтанного брожения) - это пиво, которое ферментируется благодаря влиянию окружающей среды, когда природные / дикие дрожжи и бактерии в буквальном смысле заражают пиво. Оно получается кислым и нефильтрованных. Этот метод пивоварения практикуется на протяжении десятилетий в Бельгии.

Пиво называют третьим по популярности напитком в мире после воды и чая. Больше всего его пьют в Чехии. На каждого жителя в среднем приходится по 156 л в год. Второе место занимает Ирландия - 131 л, третье - Германия - 115 л. Среднестатистический украинец выпивает около 41 л в год.

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Дата
07
августа

Священники начали в церквях пить пиво вместо вина

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