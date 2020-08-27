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четверг, 27 августа 2020 17:09

Создали растительный тунец

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Создали растительный тунец
Вегетарианский тунец не содержит искусственных красителей и консервантов. Фото: nestle.com

Компания Nestle начала производить растительные заменители морепродуктов. Первым выпустят вегетарианский тунец.

Об этом сообщает Nestle.

Его назвали Sensational Vuna и будут продавать под брендом Garden Gourmet. В состав тунца вошла вода, пшеничный глютен, гороховый белок, рапсовое масло, соль и натуральные ароматизаторы. Продукт богат гороховым белком, не содержит искусственных красителей и консервантов.

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"Экологически произведенные альтернативы морепродуктов на растительной основе могут помочь сократить чрезмерный вылов рыбы и защитить биоразнообразия наших океанов. Наша альтернатива тунца на растительной основе вкусная, питательная и богатая белком. Мы очень рады запуску этого продукта, другие альтернативы рыбы и морепродуктов уже находятся на стадии разработки ", - сказал Штефан Палцер, технический директор Nestle.

Искусственный тунец будут продавать в стеклянных банках и в составе готовых сэндвичей. Его также можно добавлять в салаты, бутерброды, пиццу, блины.

На украинский рынок вышло "растительное мясо". Как утверждают производители, по вкусу от настоящего оно практически не отличается, зато намного экологичнее и менее вредное для здоровья человека.

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