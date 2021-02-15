Раскрыли секрет приготовления индийского соуса карри

Время приготовления 15 минут. Фото: Marvin Ozz from Pexels

Соус карри обожают ценители пряностей. Особенно популярен в Индии. Им подчеркивают вкус мяса и риса.

Ингредиенты:

лук - 5 шт.

масло - 2 ст. л.

карри - 2 ст. л.

томатная паста - 2 ст. л.

винный уксус - по вкусу

соль, перец, сахар - щепотка

порошок паприки - щепотка

Приготовление:

Очищенный лук нарезать полукольцами. Обжарить на разогретой сковороде. Добавить порошок карри, уксус и томатную пасту. Тушить 1-3 минуты. Приправить специями по вкусу. Развести соус водой или бульоном, если он слишком густой. Подавать холодным.

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