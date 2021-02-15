Раскрыли секрет приготовления индийского соуса карри

Соус карри обожают ценители пряностей. Особенно популярен в Индии. Им подчеркивают вкус мяса и риса.
Ингредиенты:
лук - 5 шт.
масло - 2 ст. л.
карри - 2 ст. л.
томатная паста - 2 ст. л.
винный уксус - по вкусу
соль, перец, сахар - щепотка
порошок паприки - щепотка
Приготовление:
Очищенный лук нарезать полукольцами. Обжарить на разогретой сковороде. Добавить порошок карри, уксус и томатную пасту. Тушить 1-3 минуты. Приправить специями по вкусу. Развести соус водой или бульоном, если он слишком густой. Подавать холодным.
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