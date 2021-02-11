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четверг, 11 февраля 2021 16:22

Авокадо-чесночный соус подают к мясу

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Авокадо-чесночный соус подают к мясу
Готовый соус настоять в холодильнике в течение часа.Фото: restexpert.com

Авокадо-чесночный соус станет идеальным дополнением к мясу и птице. Главное приобрести спелый фрукт, чтобы его было легко размять с помощью вилки до кремообразного состояния. Если же не получается - можно использовать блендер.

Ингредиенты:

авокадо - 2 шт.

лук - 1 шт.

кефир - 2 ст. л.

чеснок - 2 зубца

лимонный сок - 2 ст. л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Очистить авокадо и удалить косточку. Размять вилкой и выдавить чеснок. Добавить измельченный лук и смешать все ингредиенты. Настоять в холодильнике в течение часа и подавать к столу.

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Домашние колбаски - простое, но сытное блюдо. Идеально сочетается с бутербродами, квашеной капустой или картофелем по-деревенски.

restexpert.com
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