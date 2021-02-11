Авокадо-чесночный соус подают к мясу

Авокадо-чесночный соус станет идеальным дополнением к мясу и птице. Главное приобрести спелый фрукт, чтобы его было легко размять с помощью вилки до кремообразного состояния. Если же не получается - можно использовать блендер.
Ингредиенты:
авокадо - 2 шт.
лук - 1 шт.
кефир - 2 ст. л.
чеснок - 2 зубца
лимонный сок - 2 ст. л.
соль, перец - по вкусу
Приготовление:
Очистить авокадо и удалить косточку. Размять вилкой и выдавить чеснок. Добавить измельченный лук и смешать все ингредиенты. Настоять в холодильнике в течение часа и подавать к столу.
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