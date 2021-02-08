Домашние колбаски подают с тушеной капустой

Домашние колбаски - простое, но сытное блюдо. Идеально сочетается с бутербродами, квашеной капустой или картофелем по-деревенски. Колбаски можно приготовить наперед, заморозив их в морозилке. Кроме этого, благодаря исключительно натуральным продуктам, о безопасности блюда можно не волноваться.

Автор: Галина ДУбина Колбаски обжаривают на смальце.

"Внуки любят колбаски. Магазинные не покупаю, потому что в них толку ноль. Готовлю домашние, в качестве и свежести которых уверена. На вкус получаются нежными и сочными", - говорит Галина Дубина из поселка Ломачинцы Сокирянского района Черновицкой области.

Ингредиенты:

курица - 2 кг

свинина - 1 кг

чеснок - головка

соль - 3-4 ст. л.

перец - 1 ст. л.

молоко - 200 мл

свиньи кишки

соль - 2 ст. л.

сода - 2 ст. л.

лавровый лист - 1 шт.

смалец - 1 ст. л.

Для капусты:

капуста - 500 г

бульон - 400 мл

лук - 2 шт.

морковь - 1 шт.

томатная паста - 2 ст. л.

сметана - 3 ст. л.

соль, перец - по вкусу

Приготовление:

Курицу очистить от кожуры и отделить мясо от костей. Филе нарезать мелкими кубиками, остальное мясо измельчить через мясорубку. Кости для птицы не выбрасывать, их можно использовать для бульона. Килограмм жирной свинины разделить на две части по 500 граммов. Одну - нарезать кубиками, другую вместе с чесноком измельчить через мясорубку. В большой емкости смешать птицу и свинину. Всыпать соль и перец. Влить холодное молоко и перемешать. Готовый фарш накрыть пищевой пленкой и переложить в холодильник на 12 часов.

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Свиные кишки очистить от слоя жира и слизи, чтобы имели прозрачный цвет. Промыть и вывернуть на другую сторону. Повторно очистить струей воды. В литре воды размешать две столовые ложки соли и столько же соды. Замочить в этом растворе кишки на 2-3 часа. Повторно сантиметр за сантиметром обратной стороной ножа счистить слой жира. С первого раза полностью очистить кишки не получится. Поэтому промывать их следует до трех раз.

Набить кишку фаршем. Делать это следует не слишком плотно, чтобы при варке, не лопнули. С помощью иглы проколоть несколько раз в местах пустоты в колбасе, со всех сторон. Завязать с другой стороны. То же самое сделать с другим фаршем. В кипяченую воду добавить лавровый лист, щепотку соли и перца. Постепенно опустить колбаски в кипяток. Готовить под слегка прикрытой крышкой 45 минут на медленном огне. На сковороде растопить столовую ложку смальца. Охлажденные колбаски обжарить с каждой стороны в течение 5 минут до образования румяной корочки. Готовая колбаска вкусная, как в горячем, так и в холодном виде.

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"Жирные блюда обычно подаю с тушеной капустой. Она отменно подчеркивает вкус колбасок", - добавляет Галина Дубина.

На разогретой сковороде обжарить две луковицы, измельченные кубиком до прозрачности. Всыпать натертую на крупную терку морковь и готовить в течение 3 минут на среднем огне. Мелко нарезать капусту и добавить к овощам. Обжарить в течение 10 минут и влить бульон. Тушить в течение 10 минут. Добавить томатную пасту и сметану. Перемешать и всыпать чайную ложку соли и щепотку перца. Накрыть крышкой и готовить еще три минуты. Когда бульон испарится полностью - блюдо готово.