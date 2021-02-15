Раскрыли рецепт аппетитных фрикаделек с овощной подливой

Время приготовления 20 минут. Фото: iamcook.ru

Такое блюдо станет отличным вариантом сытного обеда. Его можно подать с любым гарниром по вкусу: картофелем, рисом, пастой. Если останется - заморозить и съесть позже. От этого вкус не пострадает.

Ингредиенты:

оливковое масло - 2 ст. л.

тефтели из говядины - 12 шт.

лук - 1 шт.

перец красный - 2 шт.

кориандр - 1 пучок

чеснок - 2 зубца

копченая паприка - 1 ч. л.

тмин - 2 ч. л.

помидоры - 400 г

фасоль - 400 г

сахар - щепотка

Приготовление:

На разогретой сковороде обжарить тефтели в течение 5 минут и переложить в тарелку. Измельченный лук и перец обжарить с солью в течение 7 минут. Добавить стебли кориандра, чеснок, паприку и тмин. Всыпать щепотку сахара, консервированную фасоль, измельченные помидоры и довести до кипения. Добавить мясные шарики и накрыть крышкой. Тушить в течение 15 минут. Готовое блюдо подать с любимым гарниром.

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