Раскрыли рецепт аппетитных фрикаделек с овощной подливой

Такое блюдо станет отличным вариантом сытного обеда. Его можно подать с любым гарниром по вкусу: картофелем, рисом, пастой. Если останется - заморозить и съесть позже. От этого вкус не пострадает.
Ингредиенты:
оливковое масло - 2 ст. л.
тефтели из говядины - 12 шт.
лук - 1 шт.
перец красный - 2 шт.
кориандр - 1 пучок
чеснок - 2 зубца
копченая паприка - 1 ч. л.
тмин - 2 ч. л.
помидоры - 400 г
фасоль - 400 г
сахар - щепотка
Приготовление:
На разогретой сковороде обжарить тефтели в течение 5 минут и переложить в тарелку. Измельченный лук и перец обжарить с солью в течение 7 минут. Добавить стебли кориандра, чеснок, паприку и тмин. Всыпать щепотку сахара, консервированную фасоль, измельченные помидоры и довести до кипения. Добавить мясные шарики и накрыть крышкой. Тушить в течение 15 минут. Готовое блюдо подать с любимым гарниром.
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