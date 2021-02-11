Пьяное желе в бокалах приятно удивляет в День Валентина

В День святого Валентина хочется удивить свою половинку. Для этого можно приготовить оригинальные десерты. Например, "пьяное" желе.
К нему подходят напитки только с интенсивным вкусом, потому что желатин его притупляет. Кто не любит сладкие вина, может взять красное крепленое.
Ингредиенты:
500 мл красного вина
30 г желатина
фрукты или замороженные ягоды для украшения
для палочек:
85 г малинового желе
3 ст. л. желатина
170 г ягодного йогурта
0,5 стакана сгущенного молока
Приготовление:
Довести до кипения красное вино и смешать с желатином. Можно всыпать сахар, если нравится сладкое.
Разлить в бокалы. Добавить куски фруктов или замороженные ягоды. Оставить в холодильнике на 3 часа. Вино можно разбавить соком такого же цвета. А для яркости добавить слой фруктового желе. Например, апельсинового. Оно еще и усилит вкус.
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Празднично выглядит и желе на палочках. Имеет три слоя. Растворить малинового желе в пол стакана горячей воды. Как масса станет однородной, добавить столько же холодной. Залить дно силиконовых форм. Охладить.
В половине стакана холодной воды развести 2 ст. л. желатина. Когда набухнет, нагреть на малом огне, пока желатин не растворится. Снять с плиты и добавить ягодного йогурта. Немного охладить и перелить в формы поверх первого слоя. Ставить в холодильник.
В стакане холодной воды развести остальные желатина. Смешать со сгущенным молоком. Залить в формочки и поставить в каждую деревянную палочку для мороженого.
В День святого Валентина нужно не только приготовить подарок, но и показывать знаки внимания. Это отлично удается благодаря приготовлению блюд. Хорошо, чтобы они были в форме сердца или красного цвета.
Пугаться сложности приготовления такой пищи не стоит, это действительно просто. Тем более когда есть стимул порадовать любимого чем-то оригинальным.
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