Пьяное желе в бокалах приятно удивляет в День Валентина

На День Валентина готовят желе из вина в бокалах с фруктами. Фото: Екатерина Романчук

В День святого Валентина хочется удивить свою половинку. Для этого можно приготовить оригинальные десерты. Например, "пьяное" желе.

К нему подходят напитки только с интенсивным вкусом, потому что желатин его притупляет. Кто не любит сладкие вина, может взять красное крепленое.

Ингредиенты:

500 мл красного вина

30 г желатина

фрукты или замороженные ягоды для украшения

для палочек:

85 г малинового желе

3 ст. л. желатина

170 г ягодного йогурта

0,5 стакана сгущенного молока

Приготовление:

Довести до кипения красное вино и смешать с желатином. Можно всыпать сахар, если нравится сладкое.

Разлить в бокалы. Добавить куски фруктов или замороженные ягоды. Оставить в холодильнике на 3 часа. Вино можно разбавить соком такого же цвета. А для яркости добавить слой фруктового желе. Например, апельсинового. Оно еще и усилит вкус.

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Празднично выглядит и желе на палочках. Имеет три слоя. Растворить малинового желе в пол стакана горячей воды. Как масса станет однородной, добавить столько же холодной. Залить дно силиконовых форм. Охладить.

В половине стакана холодной воды развести 2 ст. л. желатина. Когда набухнет, нагреть на малом огне, пока желатин не растворится. Снять с плиты и добавить ягодного йогурта. Немного охладить и перелить в формы поверх первого слоя. Ставить в холодильник.

В стакане холодной воды развести остальные желатина. Смешать со сгущенным молоком. Залить в формочки и поставить в каждую деревянную палочку для мороженого.

В День святого Валентина нужно не только приготовить подарок, но и показывать знаки внимания. Это отлично удается благодаря приготовлению блюд. Хорошо, чтобы они были в форме сердца или красного цвета. Пугаться сложности приготовления такой пищи не стоит, это действительно просто. Тем более когда есть стимул порадовать любимого чем-то оригинальным.