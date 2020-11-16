Поразительное сочетание: как приготовить хлеб с кабачками и белым шоколадом

Такая выпечка придется по вкусу лишь гурманам, ведь сочетание продуктов в ней изысканное. Повара советуют пробовать блюдо еще теплым, чтобы по-настоящему насладиться мягким и растопленным шоколадом, почувствовать ароматом арахисового масла.
Ингредиенты:
кабачок - 1 шт.
зеленое яблоко - 1 шт.
растопленное сливочное масло - ½ чашки
жидкий мед - ½ чашки
мягкое арахисовое масло - ½ чашки
яйцо - 2 шт.
ванилин - 1 ч. л.
сода - 1½ ч. л.
мука грубого помола - 2 стакана
корица - 1 ч. л.
белый шоколад - 100г
кабачок - 1 шт.
сливочное масло - 1 ст. л.
мед - 1 ст. л.
Приготовление:
Разогреть духовку до 170 градусов. Форму для запекания объемом один литр застелить бумагой для выпечки. Кабачок и яблоки мелко измельчить. Растопленное масло, мед, арахисовое масло, яйца, ваниль и соду соединить в большой миске. Добавить просеянную муку, корицу и кусочки шоколада. Полученную смесь перемешать и налить в форму для выпекания. Готовить в духовке на протяжении 50 минут. Перед подачей хлеб смазывают маслом. Дополнительно можно обжарить кабачки в медовом соусе и подать вместе с хлебом.
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