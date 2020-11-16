Поразительное сочетание: как приготовить хлеб с кабачками и белым шоколадом

Такая выпечка придется по вкусу лишь гурманам, ведь сочетание продуктов в ней изысканное. Повара советуют пробовать блюдо еще теплым, чтобы по-настоящему насладиться мягким и растопленным шоколадом, почувствовать ароматом арахисового масла.

Автор: Babiche Martens Перед подачей хлеб смазывают маслом.

Ингредиенты:

кабачок - 1 шт.

зеленое яблоко - 1 шт.

растопленное сливочное масло - ½ чашки

жидкий мед - ½ чашки

мягкое арахисовое масло - ½ чашки

яйцо - 2 шт.

ванилин - 1 ч. л.

сода - 1½ ч. л.

мука грубого помола - 2 стакана

корица - 1 ч. л.

белый шоколад - 100г

кабачок - 1 шт.

сливочное масло - 1 ст. л.

мед - 1 ст. л.

Приготовление:

Разогреть духовку до 170 градусов. Форму для запекания объемом один литр застелить бумагой для выпечки. Кабачок и яблоки мелко измельчить. Растопленное масло, мед, арахисовое масло, яйца, ваниль и соду соединить в большой миске. Добавить просеянную муку, корицу и кусочки шоколада. Полученную смесь перемешать и налить в форму для выпекания. Готовить в духовке на протяжении 50 минут. Перед подачей хлеб смазывают маслом. Дополнительно можно обжарить кабачки в медовом соусе и подать вместе с хлебом.

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