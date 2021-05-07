Откуда пошла традиция жарить шашлык на майские праздники

Родиной шашлыка называют Иран, Ирак или Кавказ. Фото: Alexandr Podvalny from Pexels

На майские выходные украинцы чаще всего пытаются выехать на природу, чтобы пожарить шашлык и вдоволь отдохнуть. Такая традиция относительно молодая - появилась благодаря Советскому Союзу. До этого на пикник выезжала аристократия, но о жарке мяса на огне и речи не было. Элита пила только чай.

Об этом Gazeta.ua рассказал Александр Алферов, историк.

"До Советского Союза в украинцев не было традиции жарить шашлык на природе. Накрывали стол за пределами двора только на свадьбе или поминках. На пикники выезжала городская аристократия, но это было чаепитие. Традицию жарки мяса на углях позаимствовали при Союзе в странах кавказского региона", - сказал историк.

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Родиной шашлыка называют Иран, Ирак или Кавказ. Готовить блюдо на шампурах украинцев в XVIII в. научили крымские татары.

Залог вкусного, сочного и ароматного шашлыка - маринад. Его рецептов множество. Чего только не добавляют, чтобы разнообразить и усовершенствовать вкус. В то же время профессиональные повара утверждают, соли и перца будет достаточно, чтобы мясо получилось безупречным.