Оригинальный рецепт: в несладкие маффины добавляют бекон

Несладкие маффины - оригинальное блюдо, которое удивит гостей и поднимет авторитет любой хозяйки. Віпечка настолько вкусная, что вызывает своеобразную гастрономическую зависимость.

Автор: Елена Зуб. Выпечку украшают оливками.

Об этом Gazeta.ua рассказывает Елена Зуб, футблогерка.

Ингредиенты:

масло - 120 г

яйца - 2 шт.

сахар - 1 ст. л.

кефир - 250 мл

мука - 350 г

соль - 0,5 ч. л.

сода - ¼ ч. л.

бекон - 100 г

оливки - 50 г

сыр - 120 г

разрыхлитель - 1 ч. л.

тмин - по вкусу

Приготовление:

Растопить масло и добавить яйца, сахар, кефир и взбить. Всыпать просеянную муку, соль, соду и разрыхлитель. Мелко нарезать бекон и оливки. Натереть на мелкую терку сыр и добавить в тесто. Сдобрить тмином, вы можете взять любые специи. Формы для выпечки кексов смазать маслом и наполнить ⅔ тестом. Выпекать в духовке при 180 градусах 30 минут. Готовность проверить зубочисткой. Ее нужно воткнуть в выпечку, если вынуть и будет сухая - блюдо готово. Маффины подать, украсив оливками и беконом.

Яичные маффины выпекают за 15 минут. К ним добавляют легкие и низкокалорийные продукты. Такое блюдо придется по вкусу ценителям полезного питания.