Нежная закуска: яичный паштет объединили с орехами

Фото: pidkazka.com Подают с хлебом, или используют, в качестве начинки для блинов.

Яичный паштет с грецкими орехами и жареным луком - необычная закуска на любой случай. Ее можно подавать вместе с хлебом, или использовать, как начинку для блинов. Готовится мгновенно, при этом вкус божественный.

Ингредиенты:

лук - 3 шт.

вареное яйцо - 4 шт.

грецких ореха - 100 г

чеснок - 5 зубцов

сливочное масло - 20 г

соль - по вкусу

петрушка - по вкусу

Приготовление:

Мелко нарезать лук и обжарить на масле. Смешать измельченные яйца, лук и чеснок с грецкими орехами. Добавить мягкое сливочное масло, соль и зелень. Перемолоть все в блендере до получения однородной массы. Паштет подавать холодным.

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