Нежная закуска: яичный паштет объединили с орехами

Яичный паштет с грецкими орехами и жареным луком - необычная закуска на любой случай. Ее можно подавать вместе с хлебом, или использовать, как начинку для блинов. Готовится мгновенно, при этом вкус божественный.
Ингредиенты:
лук - 3 шт.
вареное яйцо - 4 шт.
грецких ореха - 100 г
чеснок - 5 зубцов
сливочное масло - 20 г
соль - по вкусу
петрушка - по вкусу
Приготовление:
Мелко нарезать лук и обжарить на масле. Смешать измельченные яйца, лук и чеснок с грецкими орехами. Добавить мягкое сливочное масло, соль и зелень. Перемолоть все в блендере до получения однородной массы. Паштет подавать холодным.
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Печеночный паштет готовят полчаса. Сначала продукты обжаривают, перекручивают, а затем запекают.
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