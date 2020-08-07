Нежная закуска: яичный паштет объединили с орехами

 
Ексклюзивы
1/5
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Работа за границей: сколько на самом деле денег мигранты отправляют домой
Просмотров: 657
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 270
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2079
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
Как за месяц изменились цены на рынках и в супермаркетах
1 Просмотров: 1116
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Объяснили, что будет с ценами на картофель в этом году
Просмотров: 18657
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Почему супермаркеты продают некачественную картошку
Просмотров: 3708
Сколько картофеля выращивают украинцы
Сколько картофеля выращивают украинцы
Просмотров: 927
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Цены не обвалились: какое жилье покупают украинцы
Просмотров: 990
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
"Ни мусор выбросить, ни хлеба купить" - Дугарь о домашнем аресте
Просмотров: 846
Фото
Все фото
19
16
11
5
11
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Впечатляющие идеи: как украсить торт на день рождения девочки
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Фантазия поражает: как составить букеты из ягод и фруктов
Ярко и неординарно: как подать нарезку летних фруктов
Ярко и неординарно: как подать нарезку летних фруктов
5 заведений Киева соревнуются за &quot;лучший интерьер&quot;
5 заведений Киева соревнуются за "лучший интерьер"
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Десерты впечатляют: кондитерка копирует на тортах реальную жизнь
Видео
Все видео
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Раскрыли секрет известного напитка "Крем-сода"
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Рецепт картофеля, за который дали Орден поварихе из села
Россияне воруют украинский борщ
Россияне воруют украинский борщ
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Торты с бриллиантами и пирожные со съедобными цветами: как создают диетические сладости
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Американское посольство в Киеве раскрыло рецепт идеальной индейки
Интервью
1/5
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Двухнедельный карантин, больше нелегальной работы: что изменилось для украинских трудовых мигрантов за границей
Просмотров: 270
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
2 Просмотров: 1287
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Зеленський vs меры городов: противостояние центра с регионами продолжается
Просмотров: 702
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
"Составляем список. Будем популяризировать" - как активисты борются с русским языком
Просмотров: 2079
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
Почему украинские магазины торгуют российским картофелем
3 Просмотров: 6912
Колонка
Владимир Ермоленко
Владимир Ермоленко
07 августа 2020
Просмотров: 180
Майбутнє, яке повторюється
"Людина – це тварина, яка думає про майбутнє", – говорить гарвардський психолог Деніел Ґілберт у книжці Stumbling on Happiness. На ...
суббота, 08 августа 2020 09:26

Нежная закуска: яичный паштет объединили с орехами

  Комментировать
Нежная закуска: яичный паштет объединили с орехами
Фото: pidkazka.com Подают с хлебом, или используют, в качестве начинки для блинов.

Яичный паштет с грецкими орехами и жареным луком - необычная закуска на любой случай. Ее можно подавать вместе с хлебом, или использовать, как начинку для блинов. Готовится мгновенно, при этом вкус божественный.

Ингредиенты:

лук - 3 шт.

вареное яйцо - 4 шт.

грецких ореха - 100 г

чеснок - 5 зубцов

сливочное масло - 20 г

соль - по вкусу

петрушка - по вкусу

Приготовление:

Мелко нарезать лук и обжарить на масле. Смешать измельченные яйца, лук и чеснок с грецкими орехами. Добавить мягкое сливочное масло, соль и зелень. Перемолоть все в блендере до получения однородной массы. Паштет подавать холодным.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Печеночный паштет поливают сиропом

Печеночный паштет готовят полчаса. Сначала продукты обжаривают, перекручивают, а затем запекают.

segodnya.ua
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Нежная закуска: яичный паштет объединили с орехами». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
августа

Полиция запретила речи на похоронах писательницы

Банда грабителей до утра считали украденные деньги

День кота: крупнейший представитель весит 450 кг

Самое читаемое
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
Трогательные фото, которые опровергли популярный миф о котах
18
 Просмотров: 13005
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
Супруги насиловали 4-летнюю дочь ради видео. Суд вынес приговор
3
 Просмотров: 12105
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
Каменских ошеломляет сексуальной фигурой в откровенном купальнике
6
 Просмотров: 10215
Что делает Луческу с &quot;Динамо&quot;
Что делает Луческу с "Динамо"
 Просмотров: 7848
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли &quot;капсулу времени&quot;
Горы драгоценной посуды и вина - под немецким кафе нашли "капсулу времени"
5
 Просмотров: 6777
Кухня
Застолье со всего мира: раскрыли странные тонкости традиций за столом
Застолье со всего мира: раскрыли странные тонкости традиций за столом Просмотров: 414
Секреты от шеф-повара: мясной деликатес подают с малиной
Секреты от шеф-повара: мясной деликатес подают с малиной
 Просмотров: 9
Священники начали в церквях пить пиво вместо вина
Священники начали в церквях пить пиво вместо вина
 Просмотров: 450
Как приготовить варенье из мякоти арбуза
Как приготовить варенье из мякоти арбуза Просмотров: 27
Чем правильно закусывать: назвали правила подачи вина
Чем правильно закусывать: назвали правила подачи вина Просмотров: 2862
Больше всего комментируют
15
Шмыгаль сообщил, при каких условиях в Крым будут поставлять воду
5
На Коломойского завели дело за отмывание денег Приватбанка
5
Зеленский объяснил решение дать должность чиновнику времен Януковича
2
Мэр Тернополя о красной зоне: Люди готовы к любым акциям. Их все это достало
2
Не демарш: мэр Тернополя рассказал о Covid, децентрализации и про перспективы "Слуги народа" в регионе
Голосов: 652
Голосование Луческу с "Динамо" выиграет УПЛ?
  • 1) да
  • 2) нет
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua