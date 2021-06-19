Неземная вкуснятина: раскрыли три легких рецепта итальянских шедевров

Блюда итальянской кухни приобретают все большую популярность среди украинцев. Они имеют изысканный вид, но готовятся просто. Вкус итальянской кухни не спутаешь ни с каким другим.

Для самих итальянцев еда - это праздник жизни. Здесь можно попробовать много других блюд, кроме пасты и пиццы, перед которыми трудно устоять.

1. Брускетта

Автор: edimdoma.ru Брускетта поднимает аппетит

Традиционное блюдо для поднятия аппетита. Отличительная особенность брускетты от бутерброда или тоста в том, что ломтики хлеба предварительно обсушивают до прожарки на гриле, решетке или на сковороде без масла.

В переводе брускетта означает "запекать на углях". Это подсушенные на гриле или решетке кусочки хлеба, натертые чесноком и сбрызнутые оливковым маслом. А сверху выкладывают начинку - ветчину, моцареллу, помидоры, оливки и др. Самый популярный вид брускетты - с помидорами и базиликом.

2. Лазанья

Автор: shostkasyr.com Насыщенный вкус лазаньи добавляет пармезан

Это блюдо итальянской кухни, приготовленное из слоев теста вместе со слоями помидоров, шпината или других овощей. "Запеканка" покоряет сочетанием мясного томатного соуса болоньезе и белого соуса бешамель. Завершение блюду придает насыщенный вкус пармезана.

Ингредиенты:

Листы лазаньи - 1 уп.,

Фарш мясной - 500 г,

Лук - 2 шт.,

Морковь - 1 шт.,

Помидор - 3 шт.,

Чеснок - 2 зубца,

Сыр твердый - 300 г,

Молоко - 500 мл,

Масло сливочное - 30 г,

Мука - 2 ст. л.

Приготовление:

Лук и чеснок нарезать мелкими кусочками, морковь натереть на средней терке. Перемешать и слегка обжарить.

Добавить фарш и жарить до готовности.

Снять кожицу с помидоров и превратить их в пюре с помощью блендера. Залить фарш полученным томатным соусом, добавить соль, перец и тушить 5-6 мин.

Растопить сливочное масло в кастрюле. Добавить в него муку и слегка обжарить. Осторожно влить молоко, постоянно помешивая. Варить до загустения.

На дно формы для запекания выложить немного начинки, сверху листы лазаньи и опять слой начинки. Сверху полить молочным соусом. Выложить тертый сыр равномерным слоем.

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Далее повторить слои: письма, начинка, соус, сыр. Можно делать до шести слоев. Последний слой - письма с молочным соусом.

Запекать лазанью при температуре 180 ° C 30 мин. За 10 мин. до готовности вытащить блюдо из духовки, посыпать остатками тертого сыра и вернуть блюдо обратно в духовку.

3. Тирамису

Автор: edimdoma.ru Тирамису не выпекается и совсем не похож на торт

Это один из самых популярных десертов в мире. По традиционному рецепту он не выпекается и совсем не похож на торт. Название переводится как "подними меня вверх". Возможно, из-за высокой калорийности.

Ингредиенты:

4 яйца,

100 г сахара,

500 г маскарпоне,

250 г печенья "Савоярди" (примерно 34 штуки),

350 мл кофе,

2-3 ст. л. вина или коньяка.

Приготовление:

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить маскарпоне.

Белки взбить в крепкую пену. Добавить белки в желтково-творожную массу. Аккуратно перемешать.

Палочки окунуть в холодный кофе быстрым движением, чтобы они не размокли.

В форму плотно выложить палочки, смоченные в кофе. Выложить половину крема и разровнять. На крем снова выложить палочки, смоченные в кофе.

Поставить в холодильник на 5-6 ч. Посыпать через сито какао. Разрезать надо аккуратно, так как десерт нежный.

Японская кухня известна нам благодаря суши, история которых насчитывает более 1300 лет. И самыми популярными блюдами страны Восходящего Солнца, является не только они. Государство славится множеством интересных супов, закусок и сладостей.