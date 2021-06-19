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пятница, 02 июля 2021 12:01

Неземная вкуснятина: раскрыли три легких рецепта итальянских шедевров

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Блюда итальянской кухни приобретают все большую популярность среди украинцев. Они имеют изысканный вид, но готовятся просто. Вкус итальянской кухни не спутаешь ни с каким другим.

Для самих итальянцев еда - это праздник жизни. Здесь можно попробовать много других блюд, кроме пасты и пиццы, перед которыми трудно устоять.

1. Брускетта

Автор: edimdoma.ru
  Брускетта поднимает аппетит
Брускетта поднимает аппетит

Традиционное блюдо для поднятия аппетита. Отличительная особенность брускетты от бутерброда или тоста в том, что ломтики хлеба предварительно обсушивают до прожарки на гриле, решетке или на сковороде без масла.

В переводе брускетта означает "запекать на углях". Это подсушенные на гриле или решетке кусочки хлеба, натертые чесноком и сбрызнутые оливковым маслом. А сверху выкладывают начинку - ветчину, моцареллу, помидоры, оливки и др. Самый популярный вид брускетты - с помидорами и базиликом.

2. Лазанья

Автор: shostkasyr.com
  Насыщенный вкус лазаньи добавляет пармезан
Насыщенный вкус лазаньи добавляет пармезан

Это блюдо итальянской кухни, приготовленное из слоев теста вместе со слоями помидоров, шпината или других овощей. "Запеканка" покоряет сочетанием мясного томатного соуса болоньезе и белого соуса бешамель. Завершение блюду придает насыщенный вкус пармезана.

Ингредиенты:

Листы лазаньи - 1 уп.,

Фарш мясной - 500 г,

Лук - 2 шт.,

Морковь - 1 шт.,

Помидор - 3 шт.,

Чеснок - 2 зубца,

Сыр твердый - 300 г,

Молоко - 500 мл,

Масло сливочное - 30 г,

Мука - 2 ст. л.

Приготовление:

Лук и чеснок нарезать мелкими кусочками, морковь натереть на средней терке. Перемешать и слегка обжарить.

Добавить фарш и жарить до готовности.

Снять кожицу с помидоров и превратить их в пюре с помощью блендера. Залить фарш полученным томатным соусом, добавить соль, перец и тушить 5-6 мин.

Растопить сливочное масло в кастрюле. Добавить в него муку и слегка обжарить. Осторожно влить молоко, постоянно помешивая. Варить до загустения.

На дно формы для запекания выложить немного начинки, сверху листы лазаньи и опять слой начинки. Сверху полить молочным соусом. Выложить тертый сыр равномерным слоем.

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Далее повторить слои: письма, начинка, соус, сыр. Можно делать до шести слоев. Последний слой - письма с молочным соусом.

Запекать лазанью при температуре 180 ° C 30 мин. За 10 мин. до готовности вытащить блюдо из духовки, посыпать остатками тертого сыра и вернуть блюдо обратно в духовку.

3. Тирамису

Автор: edimdoma.ru
  Тирамису не выпекается и совсем не похож на торт
Тирамису не выпекается и совсем не похож на торт

Это один из самых популярных десертов в мире. По традиционному рецепту он не выпекается и совсем не похож на торт. Название переводится как "подними меня вверх". Возможно, из-за высокой калорийности.

Ингредиенты:

4 яйца,

100 г сахара,

500 г маскарпоне,

250 г печенья "Савоярди" (примерно 34 штуки),

350 мл кофе,

2-3 ст. л. вина или коньяка.

Приготовление:

Отделить белки от желтков. Желтки растереть с сахаром. Добавить маскарпоне.

Белки взбить в крепкую пену. Добавить белки в желтково-творожную массу. Аккуратно перемешать.

Палочки окунуть в холодный кофе быстрым движением, чтобы они не размокли.

В форму плотно выложить палочки, смоченные в кофе. Выложить половину крема и разровнять. На крем снова выложить палочки, смоченные в кофе.

Поставить в холодильник на 5-6 ч. Посыпать через сито какао. Разрезать надо аккуратно, так как десерт нежный.

Японская кухня известна нам благодаря суши, история которых насчитывает более 1300 лет. И самыми популярными блюдами страны Восходящего Солнца, является не только они. Государство славится множеством интересных супов, закусок и сладостей.

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