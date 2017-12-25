Необычный десерт: зеленый торт смазывают творожным кремом

Для совершенствования праздничного меню, нужно экспериментировать не только с закусками и горячими блюдами, но и с десертами. Одним из таких является сладкий торт из шпината. Начинку готовят из сладкого сыра и сахарной пудры.
Ингредиенты:
100 г свежего шпината
80 мл растительного масла
1 ст. л. лимонного сока
цедра одного лимона
2 яйца
полстакана сахара
100 г муки
10 г ванильного сахара
1 ч. Л. разрыхлителя
2 ст. л. сахарной пудры
30 мл ликера
100 г жирных сливок
100 г сыра маскарпоне
Приготовление:
Духовку прогреть до 170 ° С. Форму застелить пекарской бумагой. Смешать в блендере шпинат, масло, лимонный сок и цедру лимона. Миксером отдельно взбить яйца и сахар 4-5 мин. Должно получиться пышная пена.
Добавить к яйцам шпинатную массу и взбить еще раз миксером на маленькой скорости. Смешать муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Постепенно добавить в тесто.
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Перелить его в форму и поставить печься на полчаса. Держать еще 10 мин. при выключенной духовке. Вынуть из формы.
Для крема взбить сливки с сыром маскарпоне или обычным мягким.
Добавить сахарную пудру и ликер. Корж разрезать на две части, смазать кремом и поставить на 2 часа. в холодильник.
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