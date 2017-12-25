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понедельник, 25 декабря 2017 21:34

Необычный десерт: зеленый торт смазывают творожным кремом

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Для совершенствования праздничного меню, нужно экспериментировать не только с закусками и горячими блюдами, но и с десертами. Одним из таких является сладкий торт из шпината. Начинку готовят из сладкого сыра и сахарной пудры.

Автор: priekavos.lt
  Шпинатный торт перемащують сладким творогом и сахарной пудрой
Шпинатный торт перемащують сладким творогом и сахарной пудрой

Ингредиенты:

100 г свежего шпината

80 мл растительного масла

1 ст. л. лимонного сока

цедра одного лимона

2 яйца

полстакана сахара

100 г муки

10 г ванильного сахара

1 ч. Л. разрыхлителя

2 ст. л. сахарной пудры

30 мл ликера

100 г жирных сливок

100 г сыра маскарпоне

Приготовление:

Духовку прогреть до 170 ° С. Форму застелить пекарской бумагой. Смешать в блендере шпинат, масло, лимонный сок и цедру лимона. Миксером отдельно взбить яйца и сахар 4-5 мин. Должно получиться пышная пена.

Добавить к яйцам шпинатную массу и взбить еще раз миксером на маленькой скорости. Смешать муку, ванильный сахар и разрыхлитель. Постепенно добавить в тесто.

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Перелить его в форму и поставить печься на полчаса. Держать еще 10 мин. при выключенной духовке. Вынуть из формы.

Для крема взбить сливки с сыром маскарпоне или обычным мягким.

Добавить сахарную пудру и ликер. Корж разрезать на две части, смазать кремом и поставить на 2 часа. в холодильник.

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