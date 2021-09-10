Не хуже покупного: как приготовить домашний сидр

Время приготовления - неделя. Фото: klopotenko.com

Яблочный сидр - популярный напиток среди украинцев который год. Его можно найти в любом магазине страны. Имеет приятный вкус и аромат. При этом легко готовится в домашних условиях. Рецептом алкогольного напитка поделился украинский кулинарный блогер Евгений Клопотенко.

Ингредиенты:

яблоки - 2 кг;

прессованные дрожжи - 3 г;

сахар - 2 ст. л.

Приготовление:

Нарезать произвольными кусками промытые яблоки. Выжать сок с помощью соковыжималки. Перелить в стеклянный бутель или банку. Если сок получился очень густой, долить немного воды. Добавить две ст. л. жмыха, образовавшегося в процессе выдавливания сока и перемешать. Раскрошить руками дрожжи и добавить в банку. Всыпать сахар. Полученную смесь оставить для активного брожения на день в темном помещении. На следующий день накрыть банку перчаткой с отверстием в одном пальце. Оставить сидр на 2-3 дня, пока перчатки не упадет. Накрыть банку и убрать в темное место на месяц. Процедить жидкость. Готовый напиток подать охлажденным.

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