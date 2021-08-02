Три рецепта яблочного сока, которые полюбит вся семья

Натуральный яблочный сок, изготовленный в домашних условиях - напиток, который станет находкой в ​​любое время года. Особенно популярен зимой, ведь повышает иммунитет. Богатый витаминами: А, В, и C.

Автор: ROMAN ODINTSOV from Pexels Домашний сок из яблок богат минеральными соединения железа, магния и фосфора.

Яблочный сок с мякотью

Ингредиенты:

яблоки - 1,5 кг,

вода - 2 стакана.,

сахарный сироп - 1 ст.

Приготовление:

Очищенные яблоки нарезать дольками. Переложить ломтики в большую кастрюлю, желательно эмалированную и налить воду. Дождаться закипания, готовить 15 мин. Взбить в пюре яблочную мякоть в мясорубке или блендере. Через мясорубку яблочную основу пропустить дважды, для большей нежности. Смешать яблочное пюре и сахарный сироп, поставить на плиту. Как только закипит, готовить еще пять минут. Охладить массу и снова протереть пюре. Лучше использовать металлическое сито. Повторно вскипятить, разлить в подготовленные банки и укупорить.

Яблочный сок без сахара

Ингредиенты:

яблоки - 1,7 кг.

Приготовление:

Очищенные яблоки измельчить небольшими кусками. Фрукты можно использовать вместе с сердцевиной. Сложить яблоки партиями в соковыжималку. Образовавшийся сок, процедить через марлю или сито, вылить в миску или кастрюлю, где будет вариться. Емкость с соком поставить на огонь и довести до кипения. В процессе тепловой обработки мякоть, оставшуюся после процеживания, будет подниматься и ее нужно снимать, используя шумовку. Когда напиток закипит, огонь убавить, проварить 10 мин. Готовый яблочный сок разлить в стерильные банки, закрыть крышками. Банки нужно перевернуть и укутать до остывания.

Яблочный сок без кипячения

Ингредиенты:

яблоки - 3 кг.

Приготовление:

Яблоки помыть, разрезать на четыре части и пропустить через соковыжималку. С поверхности убрать пену. Яблочный сок поставить на плиту. Помешивая, довести почти до кипения, снимая пену. Следить, чтобы сок не закипел. Простерилизовать банки. Крышки прокипятить. В подготовленную тару налить яблочный сок, закатать крышками. Перевернуть, накрыть теплой тканью и оставить до утра. Сохранить в прохладном месте.

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Добавлять к закруткам ацетилсалициловую кислоту нельзя. После взаимодействия с рассолом поражает желудочно-кишечный тракт. В целом консервация вредит здоровью. Квашеные продукты гораздо полезнее, особенно капуста.