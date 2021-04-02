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понедельник, 05 апреля 2021 13:55

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

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5 апреля отмечают Международный день супа. Это слово французского происхождения и означает размоченный в отваре хлеб.

Автор: recept.ua
  Королевский луковый суп варят из шампанского
Королевский луковый суп варят из шампанского

Древнейший рецепт супа находится в кулинарной книге Апикура, написанной в IV веке. Там упомянуты следующие ингредиенты: пшеница, оливковое масло, мясной фарш, мозги, перец, лавровый лист, тмин, вино и ферментированный рыбный соус.

Знаменитый луковый суп, по легенде, появился благодаря Людовику XV. Поздно ночью французский король проголодался, однако в охотничьем домике не нашлось ничего, кроме лука, масла и шампанского.

Самый дорогой суп в мире - это суп из ласточкиных гнезд, который считается деликатесом в Китае, Вьетнаме и Малайзии. Собственно, суп готовится из слюны ласточек, которой они скрепляют гнезда. По консистенции он напоминает кисель.

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Швейцарский молочный суп примирил армии в разгар религиозных войн в 1529 году у небольшого городка Каппель. Там расположились войска протестантского Цюриха и католического Цуга в ожидании решающей битвы. Но однажды вечером католики приготовили огромный котел молочного супа. Протестанты почувствовали аппетитный аромат и отправили переговорщиков с хлебом: "Если вы дадите нам отведать вашего супа, мы поделимся с вами нашим хлебом". Котел тут же разместили строго на границе, поставив на него шпагу в знак демаркации. После совместной трапезы противники разошлись и подписали мирный договор.

Судья кулинарного шоу "Мастер Шеф" Владимир Ярославский не прекращает удивлять подписчиков социальных сетей аппетитными блюдами. На этот раз шеф-повар приготовил постный суп с минимума ингредиентов.

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Дата
05
апреля

Молочный суп помирил армии: впечатляющие факты о блюде

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